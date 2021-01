Laura Bailey parle de la haine de son personnage dans « TLOF Part II »

« Le dernier d’entre nous, partie 2« Restera dans les mémoires comme l’une des sorties les plus populaires et les plus réussies de la PS4, mais il convient également de noter qu’il a été l’un des titres les plus controversés de l’histoire de la console, il avait le lourd fardeau de continuer l’un des jeux les plus loués de Le chien méchant.

Le jeu est une histoire austère sur les effets de la vengeance entre son porteur et son destinataire. Un concept intéressant dont l’exécution était plus que adéquate, mais que les fans les plus intenses du titre précédent n’ont pas bien accueilli lorsqu’il s’agissait de la mort d’un personnage principal. * alerte spoil *

Il y a mille raisons à propos de la cohérence narrative pour lesquelles Joel aurait dû mourir, même si la communauté des joueurs ne veut pas le reconnaître. Ce fait ne ferait pas qu’accroître le pompage massif de mauvaises critiques sur les plateformes numériques, en plus du fait que les internautes du monde entier exploseraient de fureur contre Abby, personnage de ce nouvel opus (et responsable de la mort de Joël).

Laura Bailey, comédienne derrière la voix du personnage, aurait remporté le prix de la « Meilleure performance féminine » en décembre Prix ​​du jeu 2020. Un résultat très attendu en raison du grand talent avec lequel il a joué dans le jeu.

Dans une récente interview, Bailey a révélé qu’elle savait à l’avance qu’elle obtiendrait une réaction négative de la part des gens et «un peu de haine», mais qu’elle ne s’attendrait jamais à voir une telle quantité excessive au sein de la communauté. «Je savais qu’il y aurait des réponses négatives à coup sûr. Je savais que j’allais avoir de la haine, je n’avais pas anticipé l’extension. C’était la tempête parfaite », a-t-il commenté dans une interview avec GameInformer.

«Je pense que les fuites ont beaucoup à voir avec cela. Si votre première expérience avec cela s’est produite dans le jeu et que vous continuez, vous aurez une croissance et une compréhension. Mais les fuites sont apparues quelques mois plus tôt, vous aviez des mois de personnes formant des barrières et des murs avant de pouvoir comprendre le côté de Abby, tant de gens ne pourraient jamais le faire. »

Bailey ajouter ça Abby était un personnage particulièrement difficile à jouer, raison suffisante pour être fière de son travail sur le jeu. Si vous souhaitez connaître notre opinion sur le jeu, nous vous invitons à lire la critique sur la page, que vous pouvez trouver sur le lien suivant.