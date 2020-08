“Laura” arrive bientôt à terre: l’ouragan se précipite vers le Texas et la Louisiane

La prochaine tempête tropicale se dirige vers la côte américaine du golfe. “Laura” est déjà tourbillonnant avec la force des ouragans et pourrait frapper la côte de la Louisiane et du Texas mercredi soir. Là on se cache, pour ainsi dire, des comparaisons avec «Rita» et «Katrina» peuvent être entendues.

Comme prévu, le cyclone “Laura” s’est transformé en ouragan dans les Caraïbes. Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a signalé dans la matinée (heure locale) que des vitesses de vent allant jusqu’à 120 kilomètres par heure avaient été enregistrées. Une image satellite a montré le centre de la tempête à l’ouest de Cuba. Les météorologues américains s’attendent à ce que “Laura” gagne en force sur le golfe du Mexique et frappera le continent sous la forme d’un violent ouragan plus tard mercredi (heure locale).

La tempête est particulièrement dangereuse pour les états de Louisiane et du Texas. L’affaiblissement de la tempête tropicale «Marco» avait donné à l’État américain de Louisiane un répit inattendu avant l’arrivée de «Lauras» – et le gouverneur John Bel Edwards a appelé la population à en profiter pour se préparer. “Je veux que tout le monde comprenne que cela a le potentiel d’être l’ouragan le plus fort qui (nous) ait frappé depuis l’ouragan Rita”, a déclaré Edwards lors d’une conférence de presse lundi.

“Rita” a atteint les États-Unis en 2005 sous la forme d’un ouragan de force 3 à la frontière entre le Texas et la Louisiane et a balayé le pays jusqu’à 200 kilomètres à l’heure. Entre-temps, 1,3 million de personnes ont dû quitter la région côtière. Les autorités évaluent à sept le nombre de décès directs dus aux ouragans, mais de nombreuses autres personnes sont mortes pendant les mesures d’évacuation, entre autres des effets de la chaleur. “Rita” a frappé la côte sud des États-Unis peu de temps après l’ouragan meurtrier “Katrina”. “Nous devons être très, très prudents”, a averti Edwards.

“Marco” affaiblit

Pendant le week-end, on craignait que la côte du Golfe ne soit frappée par deux ouragans successifs en quelques jours. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que “Marco” et “Laura” ont le potentiel de causer de graves dommages sur la côte du Golfe. «Marco», qui avait atteint la force des ouragans dimanche, s’est de nouveau affaibli lundi et a atteint la côte américaine à l’estuaire du Mississippi sous la forme d’une tempête tropicale dans la soirée (heure locale). Après cela, il s’est déplacé le long de la côte de l’état de Louisiane et a provoqué de fortes pluies.

“Laura” a déjà traversé les Caraïbes. Neuf personnes ont été tuées en Haïti et quatre en République dominicaine. À Cuba, 200 000 personnes ont été évacuées. Le NHC a écrit, faisant référence aux régions touchées des États-Unis, “Aujourd’hui est le jour pour se préparer”. Mercredi après-midi (heure locale), le temps va se dégrader.

Les tempêtes tropicales sont appelées ouragans dans l’Atlantique ouest et le Pacifique oriental. Dans l’Atlantique, la saison des ouragans – de juin à novembre – pourrait être l’une des plus intenses cette année, selon l’agence américaine pour le climat NOAA.