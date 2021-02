L’audio apporte une nouvelle dimension à l’univers DC Comics – Spotify

En 2020, Spotify a annoncé un accord pluriannuel avec Warner Bros.et DC pour une liste de podcasts narratifs qui explorent les histoires de vos super-héros et super-vilains préférés. Le premier projet, Batman non enterré, sera publié plus tard cette année. La nouvelle série originale est en cours de production exécutive par David S. Goyer (Le chevalier noir se lève).

Aujourd’hui, à l’événement Stream On de Spotify, Goyer a rejoint Jim Lee, le directeur de la création de DC, pour donner au monde un aperçu de la façon dont l’audio apportera une nouvelle dimension à l’univers de personnages et d’histoires de DC. Le duo a discuté de la perspective de la nouvelle série Batman aux côtés de taquiner d’autres personnages dont les histoires seront explorées via audio, comme Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, The Riddler, Batgirl et Harley Quinn.