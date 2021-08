L’audio 3D a été désactivé dans F1 2021 sur PS5 avec le dernier correctif

Codemasters F1 2021 PS5

Découvrez les nouveautés de F1 2021, parmi lesquelles l'histoire palpitante "Point de rupture", un mode carrière à deux joueurs et l'option "Début de saison réel". Hissez votre équipe aux sommets dans notre célèbre mode de carrière sur dix ans, "Mon écurie", ou bien participez à des courses en écran scindé ou en multijoueur. Plongez dans le plus grand championnat de course de la planète et rejoignez 20 pilotes et 10 équipes réels, issus de la saison 2021.Toutes les histoires commencent quelque part.3.2.1 Go !