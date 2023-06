L’audience des hits de Netflix ne sera plus un secret. Et la transparence n’est pas la seule raison

Nous avons toujours critiqué l’opacité des plateformes de streaming lorsqu’il s’agit de rendre compte de leurs audiences. Certains, comme Disney + ou HBO, ne donnent que des chiffres pour leurs plus grands succès ou les plus mondiaux dans leurs rapports trimestriels. D’autres, comme Prime Video, comptent le nombre total d’utilisateurs en ajoutant ceux qui souscrivent au service Amazon Prime. Et Netflix, jusqu’à présent, avait un site internet avec le Top des plus vus chaque semaine, mais il utilisait une métrique à titre indicatif uniquement : le nombre d’heures vues dans les 30 premiers jours de diffusion.

Changement de chiffres. Dorénavant, Netflix va fournir des données supplémentaires sur le site Top 10 précité : le nombre de vues estimées de chaque programme. Il sera calculé en prenant les heures de visionnage traditionnelles – les données qu’ils ont déjà fournies – et en les divisant par la durée totale du programme ou du film. Autre nouveauté dans la mesure, Netflix étendra la période de contrôle de 28 à 91 jours : un pari intéressant puisqu’il nous permettra de vérifier si la série continue de susciter l’intérêt trois mois après sa première.

Chiffres estimés. Partant des données qui étaient déjà données, ces heures regardées, Netflix évitera d’entrer en contradiction avec les tops qu’il a proposés jusqu’à présent. Et cette « estimation » laisse entendre que les chiffres continueront à être inventés le cas échéant, puisqu’il est évident que Netflix dispose non pas des chiffres d’audience estimés, mais des vrais. Jusqu’à présent, pour avoir des chiffres de ce type, il fallait recourir à ceux réalisés par des cabinets externes comme Nielsen, qui donnaient les chiffres en arriérés.

Le « mercredi » triomphe. D’après ces premières données, nous avons déjà des gagnants clairs : la première saison de « Mercredi » a une audience estimée à 252,1 millions de vues, sur la base de 1 718 millions d’heures regardées au cours de ses 61 premiers jours de diffusion, divisée par sa durée (6 heures et 49 minutes). Quelques précisions à retenir : ces 252 millions de personnes n’ont pas forcément terminé la série (importante pour déterminer le fameux taux de complétion), ni ne l’ont revue dans la période de visionnage.

Dossier complet. La chose singulière est que, selon ce calcul, ‘Wednesday’ serait au-dessus de ‘Stranger Things’, puisque ce qui déterminera la position dans le top c’est le chiffre d’audience, et bien que ‘Stranger Things’ compte un peu plus de 100 000 heures de vu au-dessus de la série du petit Addams, ‘Wednesday’ dure pratiquement la moitié. Dès lors, la différence d’audience est nette : 252 millions pour ‘Wednesday’ contre 140 pour ‘Stranger Things’.

La tentation de la première hebdomadaire. Tous ces calculs suggèrent également une possible stratégie de Netflix pour le futur : allonger le temps d’analyse de un à trois mois et mettre l’accent sur l’audience et non sur le nombre d’heures de visionnage de la série dans une période relativement courte, comme il le faisait jusqu’à maintenant. Tout cela pourrait signifier que Netflix joue avec l’idée de diffuser ses séries de façon hebdomadaire, comme le font habituellement ses concurrents les plus puissants, comme Disney+ ou HBO. Ou, du moins, comme il commence déjà à le faire, en divisant les saisons en deux pour étirer son succès dans le temps.

Derrière tout ça, la publicité. En fournissant des chiffres plus clairs qui croissent également avec l’allongement du temps observé, Netflix obtient un avantage supplémentaire : il est plus attractif pour les annonceurs. A un autre moment, ce ne serait pas un point pertinent pour la plateforme, mais avec la baisse des clients et l’ouverture de nouvelles formes d’abonnement, l’afflux de marques qui veulent montrer leurs produits sur Netflix est un canal commercial très intéressant. pour la plateforme.

L’effet de contagion. Et maintenant que la publicité est une variable à prendre en compte avec les nouveaux plans avec des publicités sur toutes les plateformes, il est possible qu’on les voie du coup être un peu plus transparentes avec leurs chiffres. Les mouvements de Netflix ont toujours été observés par ses concurrents et répétés autant que possible (des problèmes esthétiques tels que le format d’interface à l’époque où enterrer le spectateur avec des nouvelles était une tendance), donc ce ne serait pas le cas. Il n’est pas étonnant que nous voyons donner des chiffres aux plateformes intéressées à attirer des annonceurs.

