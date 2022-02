L’audience de la saison 2 d’Euphoria monte en flèche

HBO Euphorie a battu des records cette année alors que la saison 2 de la série à succès voit son audience doubler la première saison, selon Variety. Avec des visuels époustouflants, une bande son à couper le souffle et beaucoup de drame, il n’est pas étonnant que Euphorie devient populaire chaque semaine.

le Euphorie La première de la saison 2, diffusée le 9 janvier, a attiré 13,1 millions de téléspectateurs sur HBO et HBO Max à ce jour, avec les épisodes 2 et 3 suivis de la même manière. Cela représente près de + 100% de la taille moyenne de 6,6 millions d’audience qui a été attirée par les épisodes de la saison 1 en cours de saison au cours de l’été 2019. Sa première saison 2 a même conduit à la fermeture de HBO Max en raison du volume élevé de téléspectateurs.

Ce dimanche épisode 4 de la saison 2, Toi qui ne peux pas voir, pense à ceux qui peuvent, a attiré 3,2 millions de téléspectateurs sur trois diffusions linéaires sur HBO et des flux sur HBO Max. Cela en fait le deuxième épisode le plus regardé de tous les temps, juste derrière l’épisode 3 de la saison 2, qui a attiré 3,6 millions de téléspectateurs le 23 janvier. 1’s quatrième épisode. Jusqu’à son quatrième épisode, Euphorie La saison 2 a atteint une nouvelle série en nombre de téléspectateurs chaque semaine depuis sa première le 9 janvier.

Euphorie est une émission sur le passage à l’âge adulte des lycéens alors qu’ils luttent contre l’amour, la pression sociale, les relations, l’identité, la dépendance, le chagrin et la perte. L’émission se concentre sur et est racontée par Rue (Zendaya) alors qu’elle souffre de toxicomanie, de la perte de son père et tente de faire face à son amour pour Jules (Hunter Scaffer). La saison 2 met également en vedette Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid et Austin Abrams.





Zendaya est entrée dans l’histoire en remportant un Emmy pour Euphorie







Jusqu’à présent, la deuxième saison nous a offert un éventail de drames avec non pas un mais deux triangles amoureux entre Cassie, Maddy et Nate, et Rue, Jules et Elliot. Cal d’Eric Dane, qui joue le père de Nate, a une histoire déchirante cette saison malgré le peu de gens qui manifestent de la sympathie pour le personnage. Enfin, nous voyons également une romance naissante entre le timide enfant de théâtre Lexi et le tristement célèbre trafiquant de drogue Fezco, un couple inhabituel mais mignon. Dans son dernier épisode, l’émission comprenait également un montage d’amoureux épique avec Rue et Jules dépeignant des amants emblématiques de la culture populaire. Par exemple, Jules dans la peinture des années 1480 de Botticelli La Naissance de Vénuspuis comme Frida Kahlo avec Rue dessinée sur son front, du Titanic Jack et Rose, Brokeback Mountain Jack et Ennis, Yoko Ono et John Lennon, et une version animée de Blanche-Neige et du Prince Charmant.





Le spectacle est créé, écrit, réalisé et produit par Sam Levinson. Euphoria est diffusé tous les dimanches sur HBO Max.





