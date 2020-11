L’Audi TTS renforce le caractère sportif avec la gamme Competition Plus

Audi a présenté la nouvelle gamme d’équipements «Competition Plus» dans le TTS sport, disponible dans les carrosseries coupé et roadster. L’intérieur et l’extérieur offrent des détails exclusifs.

L’Audi TTS reçoit un nouveau niveau d’équipement «Competition Plus» qui renforce son caractère spécifique avec des éléments spécifiques inspirés de la concurrence.

De plus, le moteur TFSI de 2,0 litres a vu la puissance passer à 320 ch et le couple maximal à 400 Nm. Cela permet à ce coupé d’accélérer de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et au roadster en 4 , 8 secondes. Dans les deux cas, la vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km / h.

Audi TTS Compétition Plus

L’équipement standard comprend un carter d’embrayage double S tronic à sept rapports, un système de transmission intégrale permanente quattro et le système de commande magnétique de l’amortisseur.

Les caractéristiques de série de l’Audi TTS comprennent également des phares à DEL, des jupes latérales Audi, des vitres teintées dans le coupé, des étriers de frein peints en rouge, des jantes en alliage brillant de 20 pouces et dix rayons.

L’aileron arrière fixe comme d’autres détails extérieurs aux couleurs sombres, comme les ailes noires Audi à l’avant et à l’arrière, renforcent le caractère sportif de ce modèle.

La cabine reçoit un cockpit virtuel Audi avec un écran de 12,3 pouces et plusieurs modes réglables pour la conduite et les informations de bord. Les revêtements en cuir rehaussent l’esprit sportif de l’intérieur du TTS Competition Plus.

LIRE TROP

Audi TT reçoit la nouvelle version S Line Competition Plus

Le cuir noir de Napa avec des éléments contrastés en rouge ou bleu correspond aux inserts dans les appuie-tête des sièges avant.

Paquet de sélection de bronze

En plus de la gamme «Competition Plus», Audi propose également la nouvelle gamme Bronze Selection sur les TT et TTS. Il est également proposé dans les deux versions de carrosserie et comprend un ensemble d’éléments spécifiques à l’extérieur et à l’intérieur, mettant en valeur les lumières LED à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un pack cuir et un système audio Bang & Olufsen.

Sélection Audi TT Bronze

Audi a également ajouté une finition chromée aux doubles orifices d’échappement et assombri la calandre en nid d’abeille.

L’Audi TTS Coupe Competition Plus commence à être vendue en Allemagne pour un prix à partir de 61 000 euros. Le Roadster, quant à lui, coûte 2300 euros supplémentaires. Les premières unités seront livrées début 2021. Quant au package Sélection Bronze, il est proposé à 6190 euros pour le TT et 4490 euros pour le TTS, les premières livraisons étant prévues au printemps 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂