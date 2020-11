L’Audi SQ2 a été repensée. C’est tout ce qui a changé

Après avoir révélé il y a quelques mois le Q2 révisé, Audi a décidé qu’il était temps de procéder à une rénovation identique sur la version plus sportive de son plus petit SUV, l’Audi SQ2.

Tout d’abord, laissez-nous vous dire que cette rénovation n’a apporté aucune nouvelle dans le chapitre mécanique. Cela signifie que sous le capot, nous continuons à trouver le quatre cylindres 2.0 TFSI en ligne avec 300 ch et 400 Nm.

De plus, la SQ2 continue d’utiliser une boîte de vitesses automatique à double embrayage S Tronic à sept rapports qui transmet la puissance aux quatre roues via le système quattro. Tout cela permet au SUV chaud allemand d’atteindre 0 à 100 km / h en 4,8 secondes et d’atteindre 250 km / h de vitesse maximale (limitée électroniquement).

Après tout, qu’est-ce qui change?

Maintenant, si dans le domaine de la mécanique tout était pareil, il n’est pas difficile de voir que les nouveautés de l’Audi SQ2 révisée apparaissent dans le chapitre esthétique.

À l’avant, la calandre a commencé à occuper une position légèrement plus basse et a vu les barres verticales céder la place à des polygones, les phares à LED standard (en option peuvent être en Matrix LED) ont un design mis à jour et le pare-chocs a également été le sujet de quelques finitions.

Sur le côté, entre autres détails, l’adoption de coques de rétroviseurs en aluminium se démarque. À l’arrière, en plus des phares à LED, le point culminant est l’adoption d’un nouveau pare-chocs à deux prises d’air où l’utilisation de polygones que l’on voit sur la calandre est à nouveau visible.

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’image de l’intérieur de l’Audi SQ2 révisée, la marque allemande a déjà déclaré qu’elle serait dominée par les couleurs sombres, avec quatre disponibles packs de couleurs et de revêtements.

Équipé de série de la climatisation automatique, le SQ2 révisé utilise également un volant sport multifonction et est équipé du cockpit virtuel Audi et du système de navigation MMI plus (disponible avec le pack la navigation).

Avec l’arrivée sur plusieurs marchés européens prévue début 2021, l’Audi SQ2 révisée sera commercialisée en Allemagne pour un prix débutant à 45700 euros. Pour l’instant nous n’avons aucune indication sur la date de son arrivée au France ou le prix qu’il demandera dans notre pays.