L’Audi S4 Avant affronte la BMW M340i Touring et la Volvo V60 T8. Lequel est le plus rapide?

Ces dernières années, les SUV ont peut-être même volé les ventes des fourgonnettes, mais les marques ne semblent pas prêtes à abandonner ce format et grâce à cela, nous continuons à avoir des fourgonnettes «sportives» comme l’Audi S4 Avant, la BMW M340i Touring et Volvo V60 T8.

Fait intéressant, chacun adopte une mécanique différente, révélant ainsi la vision des marques respectives sur ce qui devrait être une camionnette plus sportive.

Au vu de ces différentes solutions mécaniques, un doute subsiste dans l’esprit de tout Petrolhead: quel est le plus rapide? Pour le savoir, nos collègues de Carwow ont utilisé la méthode la plus souvent utilisée pour dissiper ces doutes, c’est-à-dire qu’ils les ont placés face à face dans un course de dragsters.

Concurrents

Les seuls éléments communs entre les trois fourgonnettes étant la forme de la carrosserie et l’utilisation de systèmes de traction intégrale et de transmissions automatiques à huit rapports, le moment est venu de vous faire part de leurs chiffres.

À commencer par l’Audi S4 Avant, la seule avec un moteur diesel, celle-ci utilise un 3.0 V6 TDI qui semble associé à un système hybride doux 48V et offre 347 ch et 700 Nm. Ces chiffres garantissent que les 1825 kg de la S4 Avant atteignent jusqu’à 100 km / h en 4,9 secondes et jusqu’à 250 km / h à vitesse maximale.

Avec 1745 kg, la BMW M340i xDrive Touring (c’est son nom complet) dispose d’un six cylindres turbo en ligne avec 3,0 l d’essence capable de délivrer 374 ch et 500 Nm qui lui permet d’atteindre 100 km / h en seulement 4, 5s et une vitesse de pointe de 250 km / h.

Enfin, la Volvo V60 T8 se présente avec une mécanique hybride brancher qui «abrite» un quatre cylindres turbo essence de 2,0 l avec un moteur électrique pour obtenir une puissance maximale combinée de 392 ch et un couple de 640 Nm.

Plus lourd que ses rivaux (l’échelle accuse 1990 kg), le V60 T8 atteint 100 km / h en 4,9 secondes, mais comme toutes les Volvo, sa vitesse de pointe est limitée à 180 km / h.

Après avoir fait les présentations, la plus grande puissance du van suédois arrive-t-elle à battre ses rivaux allemands? Ou est-ce que le plus grand poids finit par «adopter la facture»? Pour vous faire découvrir nous vous laissons la vidéo ici: