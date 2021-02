L’Audi e-tron GT entièrement électrique fait une première mondiale; a une autonomie allant jusqu’à 487 km

10 févr.2021 12:25:47 IST

Audi a dévoilé sa nouvelle voiture électrique phare, la Audi e-tron GT. L’e-tron GT est un coupé quatre portes destiné à présenter les dernières nouveautés de la marque en matière d’électrification. Pour référence, l’e-tron GT est produit aux côtés de la R8 dans l’usine spécialisée d’Audi à Böllinger Höfe. Mécaniquement, l’e-tron GT s’inspire largement du Porsche Taycan. L’e-tron GT sera disponible en deux versions au lancement, l’e-tron GT quattro et la RS e-tron GT. Tous deux sont alimentés par deux moteurs électriques, un sur chaque essieu et sont alimentés par une batterie de 85 kWh via une architecture électrique de 800V. La transmission à deux vitesses qui améliore l’accélération ou l’efficacité du Taycan fait également son apparition ici.

En fonctionnement standard, l’e-tron GT quattro émet 476PS et 630 Nm qui passe à 530PS pour un boost de 2,5s lorsque le mode de lancement est activé. Dans le RS e-tron GT, la sortie combinée est de 598PS qui va jusqu’à 646PS en mode boost. Le couple ici est de 830 Nm. Le quattro peut faire de 0 à 100 km / h en 4,1 s tandis que le RS le fait en 3,3 s, tous deux en mode boost. La vitesse maximale est limitée à 245 km / h (quattro) et 250 km / h (RS). Les deux moteurs sur chaque essieu confèrent à l’e-tron GT des capacités de vectorisation de couple, le couple étant constamment réparti sur les essieux et qui, selon Audi, suit les principes de la configuration d’origine quattro AWD. L’e-tron est en grande partie à traction intégrale, le moteur arrière n’est éteint qu’en mode de conduite d’efficacité.

Bienvenue à la prochaine ère, l’Audi e-tron GT quattro. Rejoignez des penseurs spéciaux et progressistes alors qu’ils célèbrent la sortie de notre toute nouvelle voiture entièrement électrique.https: //t.co/v9oEP2NVrO#Audi #etronGT #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/GOvR9P99h7 – Audi (@AudiOfficial) 9 février 2021

Le pack batterie lithium-ion utilisable de 85 kWh est composé de 33 modules disposés sur deux niveaux afin de libérer de l’espace pour les jambes des passagers. Cette disposition dans le plancher de la Premium Platform Electric (PPE), une architecture EV co-développée par Porsche et Audi, permet une répartition du poids de près de 50:50. Il existe deux niveaux manuels de récupération d’énergie ou un mode automatique, chacun capable de récolter jusqu’à 265 kW. La plupart des besoins de conduite réguliers ne nécessitent pas les freins physiques, qui ne sont appliqués que lors de fortes sollicitations de freinage. Quatre circuits de refroidissement séparés refroidissent la batterie tandis que l’e-tron GT est livré en standard avec une pompe à chaleur pour améliorer l’autonomie. L’estimation de l’autonomie WLTP pour l’e-tron GT quattro est de 488 km, contre 472 km pour la RS e-tron GT. L’architecture 800V permet à l’e-tron GT de se charger jusqu’à 270 kW. Cela peut ajouter 100 km d’autonomie en 5 min ou charger la batterie de 5 à 80% en 23 minutes. Un chargeur CA de 11 kW est également disponible pour une charge de nuit avec une configuration de 22 kW à ajouter ultérieurement.

Quant à la suspension mise en place pour l’e-tron GT, l’architecture EV présente les avantages habituels d’un centre de gravité bas et d’une répartition optimale de la charge par essieu. Les ressorts et amortisseurs en aluminium sont de série sur la quattro avec un blocage de différentiel de l’essieu arrière et les modes de conduite Audi Drive Select. Disponible en option ici, mais de série sur la RS, une suspension pneumatique à trois chambres et un blocage de différentiel variable sur l’essieu arrière. Les deux versions peuvent également être proposées en option avec la direction des roues arrière. Les freins à disque en acier sont de série dans la garniture de base avec un revêtement en carbure de tungstène en option, de série sur RS. La céramique au carbone peut également être proposée en option sur les deux versions. À l’aide de deux unités de commande et d’amplificateurs dans le compartiment à bagages, le son sport e-tron en option reproduit des sons synthétisés via deux haut-parleurs à l’extérieur et à l’intérieur de la voiture en fonction du mode de conduite sélectionné.

L’e-tron GT lance une interprétation plus fluide du langage de conception Audi actuel. Ce thème devrait être un élément standard sur les véhicules électriques d’Audi à l’avenir et combine l’efficacité aérodynamique avec les proportions GT traditionnelles d’une voie large, d’une ligne de toit basse, d’un empattement long et de grandes roues. La calandre Audi barbu est masquée et utilisée comme boîtier de capteur, mais elle est finie dans la couleur de la carrosserie pour la première fois. D’autres points forts sont le capot sculpté pour une meilleure visibilité et les lignes nettes sur les côtés et la ligne de toit fortement abaissée, 17 mm plus bas que l’Audi A7 Sportback. La configuration d’éclairage LED à matrice segmentée est également vue ici. À l’intérieur, le tableau de bord présente une interprétation plus nette des intérieurs Audi actuels avec l’écran tactile central placé plus haut le long du contour du tableau de bord bien défini. La console centrale est inclinée vers le conducteur qui est confronté à un volant RS familier et à l’instrumentation numérique du cockpit virtuel. Les intérieurs sont aménagés dans des matériaux durables et offrent un banc de deuxième rangée. Notamment, les commandes physiques de la climatisation sont revenues.

L’Audi e-tron GT devrait être mise en vente en Allemagne au printemps 2021 avec un prix de base de 99.800 € ou Rs 87.82 lakh pour le quattro et 138200 € ou Rs 1.21 crore (avant taxes et droits) pour la RS. Avec Audi France préparant le terrain pour que le SUV e-tron arrive enfin en France, attendez-vous à voir éventuellement l’e-tron GT ici aussi.

