L’Audi e-tron GT dévoilée. Découvrez tout sur le Taycan d’Audi

Près de deux ans après Taycan et après une intense campagne de communication, plusieurs ateliers techniciens et même des expériences au volant de la version plus sportive – couronnée de l’acronyme RS et toujours «camouflée» que j’ai guidé fin octobre de l’année dernière – Audi dévoile enfin son e-tron GT.

L’e-tron GT partage la plate-forme J1 et environ 40% des composants de Porsche Taycan, y compris la batterie et les moteurs électriques synchrones.

Visuellement, cependant, presque tout diffère au-delà du pare-brise et des montants avant partagés par les deux modèles, à tel point que le directeur du design d’Audi, Marc Lichte, peut révéler avec une fierté visible: «C’est la plus belle voiture que j’ai dessinée», tout en caressant la robe sinueuse comme si c’était un être vivant.

Le capot a toute la zone centrale plus basse que ses flancs, ce qui a un effet bénéfique sur l’aérodynamisme, mais c’est aussi une solution pour affiner le design de l’e-tron GT, dont la partie avant est également marquée par les entrées d’air bien visibles. sous la calandre réduite (par rapport à Audi avec moteur thermique, avec des besoins de refroidissement plus importants).

« Nous avons passé plusieurs semaines avec la voiture dans la soufflerie et avons atteint un coefficient de résistance (Cx) très faible, à peine 0,24. » Marc Lichte, directeur du design chez Audi

Le bas C X est l’une des raisons pour lesquelles la batterie lithium-ion de 93 kWh (85 kWh utilisables) parvient à annoncer une autonomie allant jusqu’à 488 km sur l’e-tron GT et jusqu’à 472 km sur la RS e-tron GT, plus, donc , que la «cousine» Porsche Taycan qui déclare 463 km en 4S et 412 km en Turbo S.

Mais l’augmentation de l’autonomie résulte également de certaines modifications apportées aux cellules de poche de la batterie et au Logiciel gestion du moteur, ainsi que l’utilisation de jantes spécialement conçues qui aident à économiser de l’énergie, et l’application standard d’une pompe à chaleur (qui permet de laisser la cabine à la bonne température avant le début de tout voyage sans avoir besoin d’utiliser la batterie pour cela objectif).

4,99 m de long, mais seulement 1,41 m de haut pour la nouvelle e-tron GT.

Jusqu’à 646 chevaux

Il est naturel que certains sourcils se lèvent au siège social de Porsche à Zuffenhausen (juste à l’extérieur de Stuttgart), alors Audi a préféré «atténuer» les performances.

Alors le RS e-tron GT a une puissance maximale de 598 ch (440 kW) – mais atteint 646 ch et 830 Nm (!) lors de l’utilisation du Launch Control – et le e-tron GT quattro atteint 476 ch (350 kW), pouvant augmenter ces performances jusqu’à 530 ch et 630 Nm pendant les quelques secondes pendant lesquelles le démarrage complet dure sans aucun dérapage des roues (quatre roues motrices sur les deux).

Les chiffres officiels indiquent un sprint sans retenue de 0 à 100 km / h en seulement 3,3 s sur la RS e-tron GT, utilisant l’e-tron GT quattro plus 0,8 s (4,1 s), avec une vitesse de pointe de 250 km / h dans le premier cas et 245 km / h dans la seconde.

Autrement dit, l’Audi se positionne en dessous de deux des Taycan les plus puissantes – respectant la priorité donnée au caractère sportif des voitures Porsche – puisque la Turbo S atteint 761 ch (2,8s et 260 km / h) et la 4S «Stay» pour 571 ch (4,0 s et 250 km / h).

Mais en plus du «combien», il y a aussi des différences dans le «comment», l’Audi étant une voiture spécialement conçue pour les longs et confortables trajets – comme le suggère l’acronyme GT, de Gran Turismo – tandis que la Porsche est plus le dévoreur de courbes en «pieux», même si aucune d’elles, naturellement, ne fait une mauvaise figure dans les fonctions pour lesquelles l’autre a été découpée.

Comme la Porsche, cette Audi utilise également une suspension pneumatique à trois chambres et quatre roues directionnelles, la direction électromécanique à engrenage fixe. Il n’y a pas de barres stabilisatrices, et la mission de stabilisation du corps est réalisée en durcissant les ressorts et les pare-chocs en courbe.

Intérieur plus cosy

A l’intérieur, la différenciation entre les deux modèles n’a pas été négligée. Contrairement à Taycan, qui joue l’atout habituel de l’icône 911 avec des lignes, des formes et des instruments plus verticaux, à l’intérieur de l’Audi, les occupants se sentent plus «embrassés».

Le cockpit est plus orienté vers le conducteur

Le cockpit est un peu plus orienté vers le conducteur et les panneaux de porte semblent pointer vers un point imaginaire devant la voiture. «Même à l’intérieur et lorsque la voiture est à l’arrêt, elle respire le dynamisme», explique Lichte, qui est aussi particulièrement fière de l’habitacle vegan, qu’il s’agisse de cuir synthétique ou de microfibre dans laquelle des bouteilles en plastique recyclées ont été utilisées.

Aux places arrière, les occupants gagnent de l’espace grâce aux cavités des pieds (les soi-disant «garages pour les pieds») et, en supplément, il peut y avoir un toit en carbone qui permet d’économiser 12 kg.

Audi e-tron GT

Quand arrive?

La nouvelle Audi e-tron GT devrait arriver au début du printemps, c’est-à-dire fin mars, avec des prix qui devraient commencer en dessous de 110 mille euros.