L’atterrisseur InSight de la NASA détecte deux tremblements de terre moyens sur la planète rouge

De la NASA Atterrisseur InSight sur Mars a détecté deux autres tremblements de terre nets sur la planète rouge, tous deux provenant de la même région d’où proviennent les meilleures observations précédentes de la mission.

Le géophysicien robotique a atterri sur Mars en novembre 2018 et, après quelques mois de préparation, son sismomètre a commencé à ressentir ce qu’on appelle « tremblements de terre « La mission a identifié plus de 500 tremblements de terre au cours de sa première année martienne, mais ces derniers temps, des vents violents ont empêché le signal clair dont les scientifiques ont besoin pour détecter les petits grondements sur la planète rouge. Maintenant, le temps a changé et en mars, le personnel de la mission a détecté deux tremblements plus forts que la magnitude 3,0.

«C’est merveilleux d’observer à nouveau des marsquakes après une longue période d’enregistrement du bruit du vent», John Clinton, un sismologue qui dirige le service Marsquake d’InSight à l’ETH Zurich, dit dans un communiqué . « Un an martien après, nous sommes maintenant beaucoup plus rapides à caractériser l’activité sismique sur la planète rouge. »

Les deux nouveaux tremblements de terre, détectés par InSight les 7 et 18 mars, se sont tous deux produits dans une région appelée Cerberus Fossae. C’est le même domaine où le deux plus grands tremblements de terre InSight détecté au cours de sa première année martienne a également eu lieu, ce qui suggère que la zone est particulièrement active, sismiquement parlant.

Les scientifiques sont particulièrement intrigués car les quatre tremblements de terre semblent également correspondre géophysiquement, selon la NASA. « Au cours de la mission, nous avons vu deux types différents de marsquakes : l’un qui ressemble plus à la lune et l’autre, plus à la Terre », a déclaré Taichi Kawamura, sismologue à l’Institut français de physique du globe de Paris. Les tremblements de terre, qui proviennent de Cerberus Fossae, sont «semblables à la Terre». »

Pendant ce temps, l’atterrisseur travaille également sur une tâche dont les scientifiques espèrent qu’elle améliorera les observations du séisme de mars alors que la mission se poursuit pendant une autre année sur Mars (qui dure environ 687 jours terrestres). Le personnel de la mission soupçonne que les vastes changements de température entre le jour et la nuit sur Mars peuvent créer des «bruits et des pointes» dans les données du sismomètre alors que le câble reliant l’instrument à l’atterrisseur principal se dilate et se contracte.

Pour essayer de protéger le câble de ces changements, l’équipe InSight utilise le bras robotique de l’atterrisseur pour ramasser le sol martien sur le câble.

Cependant, la NASA prévient que c’est une période difficile pour l’atterrisseur, qui est alimenté par des panneaux solaires. Le pire des durs de la planète saison des tempêtes de poussière est terminé, mais les panneaux de nénuphars d’InSight sont toujours couverts de poussière, malgré des vents violents dans la région. Dans le même temps, la planète rouge s’éloigne du soleil le long de son orbite elliptique, ce qui réduit la production d’énergie. Et c’est l’hiver près de l’atterrisseur, ce qui signifie que les températures froides menacent l’électronique du robot.

Compte tenu des conditions, l’équipe de la mission s’attend à devoir brièvement mettre l’atterrisseur et ses instruments en mode hibernation plus tard ce printemps pour gérer ces pénuries d’énergie. En juillet, l’orbite de Mars commencera à la ramener vers le soleil et à réduire la pression sur les systèmes d’InSight.

