L’atterrisseur chinois Chang’e 5, après avoir collecté avec succès des échantillons de la Lune, a fini par geler sur la surface lunaire

La mission chinoise Chang’e 5 est l’une des plus passionnantes de ces dernières années. Avec lui but de la collecte d’échantillons lunaires Pour la première fois en cinq décennies, le pays asiatique a envoyé Chang’e 5 sur notre satellite et le ramène maintenant avec deux kilogrammes d’échantillons. Plus ou moins, car une partie du navire, après avoir terminé sa mission, est restée sur la Lune. Et maintenant qu’il fait noir là-bas, il ne passe pas un bon moment.





Chang’e 5 est composé de diverses pièces et pièces qui ont été cruciales à chaque phase de la mission. Le propulseur pour atteindre la lune, l’atterrisseur, la capsule avec les échantillons, l’orbiteur …L’atterrisseur, chargé de descendre vers la surface lunaire, Prélevez les échantillons et aidez la capsule à revenir vers l’orbiteur. Pour ce dernier, il s’est sacrifié en restant sur la Lune.

Lorsque nous avons expliqué le lancement de la mission, nous avons fait part de l’importance de terminer la mission en moins de quatorze jours. Il y avait une raison à cela, et c’est que 14 jours, c’est ce que dure un «jour lunaire». Chine, dans le but d’optimiser au maximum la mission, n’a pas équipé le navire de protecteurs thermiques. Cela permet d’économiser beaucoup de poids et de volume, mais aussi de risques et de limiter la mission à son terme pendant la journée lunaire. Sinon, ce qui s’est passé se produit: le gel de tous les circuits et parties du navire.

Les pièces qui composent Chang’e 5 et ses différentes phases.

Nuits lunaires froides à -190 ° C

Maintenant que la nuit est tombée sur la Lune où l’atterrisseur a atterri, a été congelé à des températures qui descendent généralement à -190 ° C. Faute de protecteurs thermiques comme le font les atterrisseurs Chang’e 3 et Chang’e 4, le Chang’e 5 a cessé de répondre et ses systèmes internes sont tombés en panne.

Cette perte de l’atterrisseur Ce n’est pas un échec pour la mission, en fait c’est exactement ce qui était prévu. L’atterrisseur a déjà fait son travail en atterrissant de manière spectaculaire sur la surface lunaire, collectant des données à partir de là et aidant la capsule à revenir sur l’orbiteur. L’orbiteur est maintenant de retour vers la Terre.

Images envoyées par l’atterrisseur au moment du lancement de la capsule vers l’orbiteur.

En plus de recueillir environ 2 kilogrammes d’échantillons, l’atterrisseur réalisé différentes expériences avec un radar qui a fourni des informations sur les couches sous le site d’atterrissage. Un spectromètre d’imagerie a analysé la composition du régolithe de surface et des photographies détaillées d’Oceanus Procellarum, la zone de la Lune où il s’est posé, ont été prises avec une caméra panoramique.

Alors que l’atterrisseur succombe aux températures froides de la nuit lunaire, le reste du navire est en route vers la Terre avec les échantillons collectés. La capsule contenant les échantillons devrait se détacher du navire et tomber quelque part en Mongolie le 17 décembre. En cas de succès, et si les échantillons sont collectés en toute sécurité par des chercheurs chinois, ce sera la première fois en près de 50 ans que l’humanité recommence. Auparavant, seuls les États-Unis et l’ex-Union soviétique avaient réussi à apporter des échantillons lunaires sur Terre. D’autres comme le Japon les ont récemment ramenés d’astéroïdes.

Via | SCMP