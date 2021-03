L’atterrissage du rover Perseverance de la NASA sur Mars a porté un coup dur à l’Amérique et à la démocratie, a déclaré le président Biden

Les réverbérations du touché épique de la NASA Rover de persévérance sur Mars s’étendra bien au-delà des communautés scientifiques et des vols spatiaux, a déclaré le président Joe Biden.

Le commandant en chef a tenu un appel vidéo jeudi 4 mars avec des scientifiques et des ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie, qui gère la mission de 2,7 milliards de dollars de Perseverance. Au cours de la conversation de 10 minutes, Biden a félicité et remercié l’équipe pour à l’atterrissage du 18 février , soulignant qu’il est venu à un moment crucial pour la nation.

« C’est tellement plus important que d’atterrir Perseverance sur Mars », a déclaré le président au directeur du JPL Mike Watkins, Swati Mohan, responsable des opérations de guidage de mission, de navigation et de contrôle, et d’autres sur l’appel, ce que vous pouvez regarder via C-SPAN . « Il s’agit de l’esprit américain. Et vous l’avez ramené. Vous l’avez ramené dans un moment dont nous avions désespérément besoin. »

Biden a ensuite raconté une brève histoire. Un chef d’État – il n’a pas identifié lequel – lui a dit récemment que les États-Unis ne sont tout simplement plus ce qu’ils étaient: «Ils étaient si compétents pour faire de grandes choses. Et ici, ils ne peuvent même pas faire face le coronavirus. Regardez à quel point ils sont mal organisés. Cela a été dit par un chef d’État », a déclaré Biden.

L’atterrissage dramatique de la grue du ciel de Perseverance aidera à renverser certaines de ces impressions négatives, portant un coup dur à la démocratie dans un monde où l’autocratie est en marche, a-t-il ajouté.

« Il y a une grande bataille en cours. Vos enfants vont étudier quand la démocratie rétablie une fois de plus, elle peut tout faire, par opposition aux autocraties qui peuvent simplement commander les choses », a déclaré Biden. « Je ne peux tout simplement pas vous dire à quel point je pense que les historiens vont écrire sur ce que vous avez fait au moment où vous l’avez tous fait. »

«Vous devriez être si fier de ce que vous avez fait», a-t-il déclaré. « Nous pouvons faire atterrir un rover sur Mars, nous pouvons vaincre une pandémie et avec la science, l’espoir et la vision, il n’y a rien que nous ne puissions faire en tant que pays. »

La persévérance ne fait que se mettre en marche sur le sol du cratère Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un lac profond et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Les tâches principales du robot de la taille d’une voiture consistent à récurer les roches de Jezero à la recherche de signes d’anciens Vie sur Mars et la collecte et la mise en cache d’échantillons pour un futur retour sur Terre, potentiellement dès 2031 .

Biden semble être au courant de ces objectifs. Lors de l’appel du JPL de jeudi, il a mentionné qu’il avait récemment accueilli un groupe de la Chambre des représentants pour discuter des problèmes d’infrastructure. L’un des membres du Congrès a été impressionné par la pierre de lune dans le bureau ovale , Biden a dit, « et j’ai dit en plaisantant, » Vous n’avez encore rien vu. Attendez jusqu’à ce que vous voyiez ce qui rentre de Mars. « »

Et l’appel de jeudi n’était pas la première célébration du succès de l’atterrissage de Perseverance par Biden. Par exemple, il a placé un appel de félicitations au chef par intérim de la NASA, Steve Jurczyk le 18 février, peu de temps après l’atterrissage du rover.