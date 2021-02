L’attention de Tesla. Glickenhaus montre son rival au Cybertruck Hydrogène

Après le défi lancé pour rivaliser avec Elon Musk et son Tesla Cybertruck, James Glickenhaus et sa Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) montrent maintenant le prototype de ramassage à hydrogène, surnommé le 4DR Boot Zero, avec lequel ils promettent de vaincre le rival électrique, dans Low 1000 of 2023.

Petit constructeur automobile surtout connu pour les super voitures de sport qu’il fabrique, dont la dernière, la SCG 004C, a été dévoilée en 2020 et est actuellement en cours de développement, l’américaine Scuderia Cameron Glickenhaus a également fait un voyage dans le domaine des véhicules. hors route. Plus précisément, avec son buggy de compétition, appelé Boot.

Bien que beaucoup moins connu en Europe que les super sports de la marque, la vérité est que SCG Boot a accumulé des succès, notamment lors des épreuves de Baja, très prisées sur le continent nord-américain. Ces dernières années, après avoir remporté l’une des compétitions les plus populaires, la Baja 1000, s’est disputée sur la péninsule mexicaine de Basse-Californie, battant même le géant Ford.

chère @Elon Musk Vous avez dit que la technologie Hydrogen est « stupide ahurissante. » Vous avez également mentionné que le Baja 1000 serait un excellent test pour votre Cyber ​​Truck. Nous disons, apportez-le. Nous construirons un Boot à hydrogène, et vous pourrez piloter un cyber-camion dans le Baja 1000 2023. Meilleur , Jim pic.twitter.com/umSRoM2I1f – Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) 30 décembre 2020

Cependant, après que le fondateur de Tesla a considéré la technologie de propulsion à l’hydrogène comme « extrêmement stupide » et s’est assuré que le Baja 100 serait une excellente étape pour son pick-up électrique, Cybertruck, pour montrer ses compétences, c’est James Glickenhaus lui-même qui a décidé de défier Elon Musk pour un confrontation lors de l’édition 2023 de la course. Promettant de construire une botte à hydrogène, pour affronter Cybertruck.

Ainsi, et tenant sa promesse, l’ancien producteur de films vient de présenter, à nouveau via les réseaux sociaux et, dans ce cas précis, via Facebook, un nouveau prototype de pick-up dérivé du véhicule de compétition SCG Boot, propulsé à l’hydrogène, avec lequel James pourrait attaquer l’édition 2023 de la Baja 1000.

Le Glickenhaus 4DR Boot Zero à quatre portes

Avec les images, le fondateur de SCG laisse, une fois de plus, la garantie que le Glickenhaus 4DR Boot Zero – comme on appelle le pick-up – présentera une autonomie «TRÈS agréable» (c’est vrai, en majuscules…), ceci après avoir déjà a déclaré que le modèle pouvait parcourir plus de 1 600 kilomètres avec un seul réservoir d’hydrogène. Un argument auquel s’ajoute, et contrairement aux moteurs électriques, le fait que la technologie de l’hydrogène permet de recharger les réservoirs en «cinq minutes», puis de reprendre la route.

