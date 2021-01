L’attention de Tesla? ARES Design présente la première Model S Cabrio

Initialement dévoilée via un forum, la proposition insolite apparaît désormais, officiellement, de la main de son créateur, le carrossier italien ARES Design. Oui, c’est vrai: c’est le premier cabriolet Tesla Model S-Class.

Même aujourd’hui sans variante convertible, conçue par Tesla, la vérité est que la Model S d’ARES Design est bien plus qu’une coupe de toit. Au contraire, cette unité gagne, même, une série d’arguments inconnus de la berline électrique de Palo Alto.

Ainsi, à commencer par la toiture, l’ARES Model S adopte une solution en toile, au détriment de la toiture métallique fixe. Bien que et selon il est possible de percevoir à partir des photos publiées, la couverture occupant une partie de l’espace jusqu’à présent destiné aux sièges arrière. Lesquelles, il faut ajouter, continuent d’exister dans cette version italienne de la Model S, bien que réalisée sur mesure.

Sans l’apport des montants B, ARES a renforcé le reste du corps, cependant, il n’est pas clair, si le modèle compte, dans la zone derrière les appuie-tête, avec un système de barres de protection qui éclatent en cas de renversement. Même parce que et pour rendre l’ensemble plus harmonieux, l’entreprise a décidé de couvrir toute cette zone avec une couverture en fibre de carbone.

LIRE TROP

La vengeance sert le froid. Tesla Model S Plaid récupère le record de Laguna Seca

«Chez ARES, notre philosophie de co-création permet aux clients de travailler côte à côte avec nos designers et ingénieurs, pour créer leur propre véhicule, sur mesure, dans ce qui est un service exclusif dans l’entreprise», commente le PDG, Dany Bahar. Ajoutant que «ce projet Tesla en est un excellent exemple; c’était un pur projet de carrosserie, que nous aimons faire et voir les résultats de ceux qui sont nos standards inflexibles ».

Malheureusement et avec le projet montrant beaucoup de travail de la part du wagoner, le prix serait un autre aspect intéressant à connaître. Bien que, compte tenu de la manière dont l’ensemble du projet est présenté, il est très certain que ce Model S Cabriolet ne sera pas, du moins pour l’instant, un ponctuel. Ce qui est ajouté, cela ne fait que rendre ce produit encore plus cher …

Enfin, en ce qui concerne le moteur, puisque ARIES Design ne progresse pas en ce qui concerne les modifications de ce chapitre, il est très certain que le modèle conservera les spécifications d’usine. En d’autres termes, un système de propulsion 100% électrique, garantissant une autonomie supérieure à 640 kilomètres, ainsi qu’une capacité d’accélération de 0 à 96 km / h en 2,3 secondes; ou, du moins, quelque chose de très proche de cela, si l’on prend en compte l’augmentation de poids résultant du système d’entraînement en toile.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂