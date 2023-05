L’attentat à la bombe de la revue Little Mermaid conduit IMDb à émettre un avertissement pour que les fans se fassent leur propre opinion

Le problème du bombardement d’avis sur des sites tels que Rotten Tomatoes et IMBd n’est pas un problème nouveau. Des personnes qui ont des problèmes avec l’inclusion LGBTQ +, l’échange de races de personnages ou même le départ d’une star en raison de différences créatives à la Le sorceleur, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens critiquent divers films et émissions de télévision autres que la production étant réellement mauvaise. Maintenant, La petite Sirène a vu de nombreux sites étrangers crier à la « distribution inhabituelle » des critiques et avertir le public de se faire sa propre idée sur ce qu’il faut y lire.





La petite Sirène a subi pas mal de contrecoups pour son casting de Halle Bailey dans le rôle titre, mais alors que les bandes-annonces et les clips du film commençaient à apparaître en ligne, il est devenu clair que sa représentation du personnage était plus que la justification de son casting. Il semble, cependant, qu’il y ait encore beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le film qui vont au-delà d’une critique du film lui-même. En réponse à ces critiques, les sites ont pris la décision de les contrer avec des avertissements à ceux qui utilisent leur site pour évaluer s’il faut voir le film ou non.

Le mouvement rare a été vu sur IMBd dans le monde entier, où une déclaration se lit comme suit :

« Notre mécanisme de notation a détecté une activité de vote inhabituelle sur ce titre. Afin de préserver la fiabilité de notre système de notation, un calcul de pondération alternatif a été appliqué. Bien que nous acceptions et considérions tous les votes reçus par les utilisateurs, non tous les votes ont le même impact (ou ‘lester‘) sur la note finale. Lorsqu’une activité de vote inhabituelle est détectée, un autre calcul de pondération peut être appliqué afin de préserver la fiabilité de notre système.

AlloCiné, un site français, a publié une note similaire et encore plus directe, malgré que certains de leurs critiques les plus réputés claquent également le film avec 1 étoile. Leur site disait :

« Nous observons actuellement une répartition inhabituelle des scores qui invite à la prudence. Nous vous encourageons à vous faire votre propre opinion sur le film.





Le box-office de La Petite Sirène a dépassé les critiques mitigées.

Bien que les critiques soient divisées sur l’action en direct de Disney La petite Sirène, le public a fait du film l’un des plus grands films de l’année après seulement trois jours de sortie. Le film a également obtenu des notes beaucoup plus élevées de la part de la majorité des critiques du public, du moins dans la première vague. Ayant atteint environ 95 % sur Rotten Tomatoes, La petite Sirène a continué à détenir cette note tandis que les critiques des critiques ont chuté à environ 67%, faisant du film un autre exemple de critiques et de spectateurs n’étant pas sur la même longueur d’onde sur ce qui fait du bon cinéma.

À l’approche d’une période de vacances scolaires, il est probable que La Petite Sirène continuera de dominer le box-office dans la semaine à venir et cela pourrait voir le film charger très rapidement le classement pour se battre avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et X rapide être le deuxième film le plus rentable de 2023.