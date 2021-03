L’attaque sur Titan se termine par une pause jusqu’à l’hiver prochain

Nous avons été cruellement trompés, coupables. La fin d’Attack on Titan, la vraie, nous aurons de l’hiver.

Après une bonne poignée d’épisodes super intenses de cette quatrième saison, il semble que, comme prévu, nous nous sommes retrouvés avec une longueur de nez. Allez, qu’est-ce que le fin d’Attack on Titan on ne verra pas de sitôt. Au lieu de cela, nous devrons attendre longtemps.

Après la fin de l’épisode diffusé la nuit dernière de l’anime, numéro 75, nous pourrions voir un aperçu de ce qui nous attend. Cependant, celui-ci ne nous a pas cité pour la semaine prochaine, mais est plutôt allé un peu plus loin. Très bien à la saison d’hiver à venir.

Cela fait que de «la dernière saison»Dans un demi-mensonge, comme ils commencent à le faire ces derniers temps. Et ils ont décidé de diviser cette quatrième saison en deux parties. Cependant, au lieu de les séparer pendant environ trois mois (une saison d’anime au Japon), ce qui est la norme, ils ont un peu perdu le pot. Il faudra au moins neuf mois d’attente pour voir le chapitre 76.

OK d’accord. Techniquement, si c’est la même saison, ils ne nous ont pas menti. Mais le fait est que lancer un lot d’épisodes un an, puis un autre l’année suivante ressemble plus à une «nouvelle saison» qu’à une «deuxième partie de la saison en cours».

Mais quoi que nous obtenions, les choses vont être comme ça. La fin d’Attack on Titan, du moins dans l’anime, sera longue à venir. Bien sûr, nous espérons que lorsque ce sera le cas, ce sera le vrai. Qu’il n’y a plus d’arrêts et qu’ils s’alignent une fois pour toutes vers la fin de l’histoire.

Mais rappelez-vous, si par hasard vous n’avez pas envie de vous accrocher, continuez. Donc au moins vous avez un petit évent.