L’Attaque des Titans Saison 4: Quand, Comment et où regarder l’anime en streaming ?

La dernière saison de l’anime Attack on Titan est presque arrivée, et les fans d’Eren, de Mikasa et du reste des scouts voudront voir comment se termine la guerre contre les Titans.

À partir du dimanche 6 décembre, la quatrième saison d’Attack on Titan sera diffusée en streaming sur certains des meilleurs services de diffusion d’anime aux États-Unis. Avec la pandémie actuelle qui affecte la production de films et de télévision, il semblait que le début de la dernière saison d’Attack on Titan serait retardé, et c’est en quelque sorte le cas.

En juillet, après la fin de la saison 3 d’Attack on Titan, un court message est apparu, révélant que la saison 4 serait la dernière de la série et commencerait à l’automne. Avec les retards causés par COVID-19, et la transition vers un tout nouveau studio d’animation, les fans sont probablement heureux que le retour de la série n’ait eu lieu que jusqu’en décembre.

Que peuvent donc attendre les fans de la dernière saison d’Attack on Titan ? Voici le synopsis officiel : « Cela fait quatre ans que le régiment de scouts a atteint le rivage, et le monde semble différent maintenant. Les choses s’échauffent alors que le sort du Scout Regiment – et des habitants du Paradis – est enfin déterminé. Cependant, Eren a disparu. Va-t-il réapparaître avant que les tensions séculaires entre Marleyans et Eldiens ne débouchent sur la guerre de toutes les guerres ? »

Si vous ne vous souvenez pas des événements des trois premières saisons, Funimation vous offre la possibilité de rattraper un film actuellement diffusé en streaming sur son service en ligne. Attack on Titan ~Chronicle~ est un film récapitulatif plein d’action qui couvre tout ce qui s’est passé jusqu’à présent dans Attack on Titan, du début de la saison 1 à la fin de la saison 3.

Comment regarder la saison 4 de l’Attaque des Titans en ligne : Quand et où les nouveaux épisodes sont-ils diffusés ?

CRUNCHYROLL

Crunchyroll diffusera en simultané la première de la saison 4 d’Attack on Titan. Bien que la date de diffusion du premier épisode reste à confirmer, la première japonaise aura lieu le lundi 7 décembre à 12h10. Crunchyroll a confirmé que la première aura lieu le 6 décembre à 15h45 (heure de l’Est) sur le service de streaming.

Crunchyroll propose un essai gratuit de 14 jours de son service premium. Comme pour les autres services de streaming, vous devez ouvrir un compte et fournir les détails de paiement. Il existe également une version gratuite de Crunchyroll qui comprend des publicités.

L’application Crunchyroll est également disponible sur les PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X/S ainsi que sur les appareils iOS et Android.

FUNIMATION

Funimation diffusera également le premier épisode de la saison 4 d’Attack on Titan avec sous-titres le dimanche 6 décembre. Funimation confirme que le premier épisode sera diffusé en première le dimanche à 15h45 HAE. Une date pour le doublage en anglais n’a pas encore été annoncée mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Pour regarder tous ces épisodes en ligne, vous pouvez vous inscrire à FunimationNow, qui offre actuellement un essai gratuit. Vous devrez enregistrer un formulaire de paiement, mais les 14 premiers jours seront gratuits.

FunimationNOW est disponible sur les appareils iOS et Android, ainsi que dans les magasins PlayStation et Microsoft.