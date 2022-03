L’Attaque des Titans : Nouveau trailer pour le dernier chapitre de l’anime

L’un des anime les plus populaires de ces derniers temps est sur le point de se terminer. Crunchyroll vient de sortir la bande-annonce du dernier épisode de »L’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 2 ». Le nouvel aperçu nous montre l’humanité face au plan destructeur d’Eren Jaeger pour la dernière fois, dans sa mission de tout détruire. Le 87ème épisode de la série intitulé « L’Aube de l’Humanité » sera diffusé sur la plateforme Crunchyroll et Funimation le 3 avril prochain. Aunque el episodio marcará el final de »The Final Season – Part 2 », muchos fanáticos piensan que no será el final verdadero de la serie, pues el anime aún cuenta con varios capítulos del manga que podrían tener un buen contenido para adaptar a la série.

Le synopsis de Crunchyroll pour l’épisode se lit comme suit :

« La guerre pour Paradis se concentre sur Shiganshina juste au moment où les Jaegers ont pris le contrôle. Après avoir pris un énorme coup d’une attaque surprise menée par Eren, Marley agit rapidement pour lui rendre la pareille. Avec le véritable plan de Zeke révélé et une armée forcée sous une nouvelle règle, cette bataille pourrait être menée sur deux fronts. Eren a-t-il l’intention de réaliser les souhaits de son demi-frère ou a-t-il son propre plan ?

Si bien es posible que el lanzamiento final de la serie de anime comprima toda esta historia en un solo episodio, muchos han especulado que la conclusión de la serie será seguida por el anuncio de una nueva película o especial animado que contará con el verdadero final de l’histoire.

Quoi qu’il en soit, la partie 2 de la dernière saison de » Attack on Titan » a été l’une des plus grandes sorties d’anime en 2022, avec l’épisode de mi-saison en janvier attirant l’attention de l’ensemble du public dans le service de Crunchyroll, provoquant un plantage de la plateforme pendant quelques instants en raison du grand nombre d’utilisateurs voulant voir le chapitre.

»L’attaque des Titans » a été créé par Hajime Isayama et a fait ses débuts en 2009. Le manga original a été un énorme succès commercial, atteignant un tirage mondial de plus de 100 millions d’exemplaires vendus. La série a également été populaire auprès des critiques, gagnant des éloges pour sa narration tendue et sa distribution mémorable de personnages.

Isayama a publié le dernier chapitre de la série en 2021, et malgré la réaction mitigée à la conclusion de l’histoire de l’anime, il reste l’une des plus grandes franchises de divertissement à émerger au Japon au cours des 20 dernières années.