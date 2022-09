L’Attaque des Titans, la comédie musicale : bande-annonce et date de sortie

La première bande-annonce de l’adaptation musicale du manga et de l’anime vient d’être dévoiléeL’attaque des Titans », avec Eren Jaeger et ses compagnons prêts à vaincre les titans géants sur une bande-son épique. Via le compte YouTube officiel de Magazine hebdomadaire Shōnenl’avant-première a été dévoilée où l’on rencontre les acteurs qui incarneront Eren, Mikasa, Armin et Levi.

La comédie musicale fera ses débuts au Orix Theatre d’Osaka au Japon le 7 janvier 2023, avec des représentations jusqu’au 9 janvier. La deuxième série de spectacles aura lieu à la salle Nippon Sienenkan de Tokyo du 14 au 24 janvier. On ignore actuellement quelle partie de l’histoire du manga sera adaptée en action réelle, mais dans la bande-annonce, vous pouvez voir les monstres géants que le groupe de les héros devront affronter.

La distribution de l’émission en direct comprend la participation de Kurumu Okamiya comme Eren Jäger Sara Taktsuki comme mikasa, Eito Knishi comme armin et Ryô Matsuda comme Lévi. Allez Ueki est le réalisateur de la comédie musicale tandis que Masafami Hata a écrit le scénario basé sur le manga. Takeshi Sakuma a été le compositeur de la musique et Kaori Miura a écrit les paroles.

Il s’agit de la nouvelle adaptation de la série manga créée par Hajime Isayamaqui a commencé la sérialisation dans le magazine Bessatsu Shonen et a été créée en septembre 2009. L’histoire se déroule dans un monde où toute l’humanité est constamment attaquée par des créatures connues sous le nom de titans, de grands monstres qui mangent des humains vivants.

Les survivants n’ont d’autre choix que de s’abriter derrière de gigantesques murs, spécialement conçus pour éloigner les titans des humains. Cependant, après 100 ans sans aucun problème avec les bêtes géantes, un Super Titan apparaît et détruit la maison d’Eren Jaeger et de sa sœur adoptive Mikasa. Après que le géant ait mangé sa mère vivante, Eren jure de se venger des monstres et reprend la terre pour l’humanité.

En raison de la popularité du manga d’Isayama, l’histoire « Attack on Titan » a été intégrée dans un anime qui en est actuellement à sa quatrième saison, avec le prochain nombre d’épisodes en première en 2023.