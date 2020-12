L’Attaque des Titans – Chapitre 135: des Spoilers détaillés publiés !

Nous avons seulement quatre jours de retard sur la publication de l’attentat contre Titan, chapitre 135. Les fans sont excités car ils seront amusés par la publication du chapitre 135 mercredi. Une série de tweets publiés vendredi a laissé entendre que le chapitre imminent pourrait avoir pour titre « Bataille du ciel et de la terre ».

Voici une fuite sur Reddit concernant l’attaque du Titan Chapitre 135. Le bref résumé du chapitre à venir déclare : « La bataille s’engage sur le dos du Titan fondateur, mais Eren est introuvable et Armin et sa troupe se retrouvent rapidement en difficulté.

Seules quelques pages de l’ouvrage Attack on Titan Chapter 135 et ses panneaux sont sorties. Les scans bruts devraient sortir le 6 ou le 7 décembre après la publication des spoilers le 5 décembre. Nous devons attendre les versions officielles traduites en anglais.

Cependant, selon BlockToro, les spoilers d’Attack on Titan Chapter 135 peuvent en dire plus sur le Flying Titan, le combat Titan contre Titan, la localisation de Zeke, etc. Plus important encore, il montrera Eren en train de faire quelque chose de fou pour déclencher le grondement.

Voici les spoilers du chapitre 135 d’Attack on Titan intitulé « Battle of Heaven and Earth », qui ont été publiés jusqu’à présent :

Ymir Fritz a engendré tous les précédents métamorphes de Titan pour protéger Eren.

Pieck est poignardé par la soeur de Willy, WHT.

Armin est emmené par un titan, comme Casca l’a été par les apôtres dans L’Éclipse.

Armin voit Ymir Fritz. Il se dit que Ymir Fritz est inarrêtable. Il voit un Bert en pleurs, puis Colossal apparaît et mange le Titan de Reiner.

Nous voyons les titans de Bert, Tâches de rousseur Ymir, Galliard, Marcel, Willy’s Sister et d’autres titans à l’allure bizarre

Seul le titan de Reiner a été mangé. Jean l’a sauvé au dernier moment. Karina le voit, mais elle n’a pas pu voir clairement que son fils était sauvé. Elle pense que Reiner est mort.

Les choses semblaient très désespérées à un moment donné. Tout le monde a été gravement blessé, Mikasa était à son dernier combat.

Cliffhanger est Annie, Gabi et le faucon de Falco, Titan, ont sauvé la journée. Ils ont sorti l’alliance de cet enfer à la dernière minute. Pieck et Armin ont été laissés derrière.

Les métamorphes ne sont pas vraiment vivants ; s’ils l’étaient, ils ne les combattraient pas, ils sont utilisés comme armes. Un titan avec une longue langue a emmené Armin.

Pas d’Eren et pas de Zeke

Pas de Hisu non plus

Une autre chose très intéressante que nous apprenons dans ce chapitre : C’est bien Ymir qui a libéré les porcs. Il est montré en première page

Levi a été blessé alors qu’il essayait de sauver Connie, un titan était sur le point de lui manger la jambe mais Mikasa l’a sauvé

Ils se battent tous à l’intérieur du titan d’Eren, et ils utilisent les 3dmg ou la prise aux côtes d’Eren. Reiner était prêt à tomber, mais Jean lui tient la main.

Mikasa a sauvé tout le monde dans ce chapitre, Reiner était sur le point de se faire manger par Ymir (Jaw) mais elle le sauve.

Attaque sur Titan Le chapitre 135 doit être publié le mercredi 9 décembre. Les scans bruts devraient sortir le 6 ou le 7 décembre.

Vous pouvez lire gratuitement Attack on Titan Chapter 135 sur les sites Amazon, Comixology, Crunchyroll et Kodansha Comics. Il est toujours préférable de lire les chapitres du manga provenant des sources officielles. Restez à l’écoute de 45secondes pour obtenir les dernières mises à jour sur les sorties de manga japonais.