L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar est maintenant un héros fortnite

La compilation Human YouTube et l’attaquant brésilien Neymar arrivent à Fortnite le 27 avril et il peut se transformer en puma robotique – ou quelque chose. Le crossover bizarre fait partie du tout nouveau Battle Pass de Battle Royale, où vous pouvez accomplir des quêtes pour débloquer une multitude d’articles cosmétiques, y compris un sac à dos de la Coupe du monde et un jouet emote de football.

La star du Paris Saint-Germain s’associe également à Puma (la marque de chaussures, pas l’animal) pour reprendre le mode Créatif à partir de cette semaine, où il y aura un nouveau pôle communautaire sur le thème de la France. Nous allons être brutalement honnêtes: beaucoup de ces trucs Fortnite nous passent au-dessus de nos têtes ces jours-ci, mais il semble que les fans du footballeur auront beaucoup de choses à craquer au cours des prochains jours.