L’attaquant anglais Marcus Rashford récompense un enfant de 9 ans avec PS5 pour un travail caritatif

L’international anglais et attaquant de Manchester United, le Dr Marcus Rashford MBE, a récompensé un enfant de 9 ans avec une PlayStation 5 pour son travail caritatif. Inspiré par la campagne du footballeur pour lutter contre la pauvreté alimentaire des enfants, Jacob de St Helens dans le Merseyside, a commencé à collecter des fonds pour Fare Share en courant et en documentant ses progrès sur Instagram. Rashford a remarqué ses efforts en ligne et a contacté le père du jeune afin d’organiser le cadeau.

« Nous ne sommes pas gentils d’être remarqués », a écrit l’attaquant. « Nous sommes gentils parce que c’est la bonne chose à faire. Ça fait du bien d’aider les autres. Tous les gestes ne sont pas récompensés, mais sachez que vous êtes apprécié, et chaque fois que vous regardez ce cadeau, rappelez-vous à quel point il est bon de veiller sur les autres. Paroles sages et inspirantes d’un jeune homme qui n’a lui-même que 23 ans.

Rashford a fourni à la PS5 une copie d’eFootball PES 2021: Season Update, dont il fait la couverture aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Jacob, sans surprise ravi du cadeau, a déclaré: « Rashford est mon joueur préféré et j’espère vraiment le voir jouer davantage pour l’Angleterre. » Espérons qu’il martèlera le vainqueur contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche !