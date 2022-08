L’ASUS ROG Phone 6D Ultimate a déjà une date de présentation : nous le verrons en septembre

ASUS a confirmé le 19 septembre comme date de présentation de son nouveau téléphone orienté gamer.

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un mystérieux téléphone ASUS destiné aux joueurs qui avait battu des records AnTuTu. Dans cette même nouvelle, nous avions prévu qu’ASUS n’avait pas encore statué sur la date de sortie, mais qu’elle devait être proche. Aussi, nous avons déjà une date confirmée et quelque chose d’autre.

Pour l’instant, on sait déjà que ce sera le ASUS ROG Téléphone 6D Ultime, la bête brune qui sera équipée d’un MediaTek Dimensity 9000+, le plus puissant de son histoire. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de son apparence ou de ses spécifications (bien que nous puissions supposer que, à l’exception du processeur, le reste ne différera pas beaucoup des ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro).

Un nom évocateur et un teaser peu révélateur

La firme taïwanaise a posté un teaser sur Twitter dans lequel le 19 septembre est confirmé comme date de présentation, ce qui confirme les soupçons selon lesquels ASUS allait bientôt annoncer quelque chose concernant ce terminal.

C’est vrai que le teaser en question ne révèle pas grand chose, mais le nom du terminal semble extrêmement prometteur. Ce Ultime à la fin du nom suggère que ce terminal va être une véritable bête brune, surtout si l’on tient compte du fait qu’il a déjà dépassé les ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro dans le score général AnTuTu grâce à son nouveau processeur. Il convient de rappeler que les versions précédentes de cet appareil ils ont également conquis le sommet d’AnTuTu lorsqu’il est soumis à l’indice de référence.

Revenant à la question des spécifications, différentes voix dans les médias, comme c’est le cas d’Android Police, suggèrent que partagera beaucoup avec ses prédécesseurs. Au moins l’écran (AMOLED FHD + avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz), la batterie (une gigantesque unité de 6 000 mAh) et la charge rapide de 65 W iront à ce nouveau modèle.

Le ROG Phone 6 entre dans sa forme ULTIME !

Alimenté par le dernier processeur Dimensity 9000+ de MediaTek pour des performances optimales ROG Phone 6D Ultimate, disponible le 19 septembre. Réservez la date https://t.co/a6j55Te4Kq#ROG # ROGPhone6D Ultimate pic.twitter.com/gDJcdBoya6 – ROG mondial (@ASUS_ROG) 29 août 2022

D’après le peu que nous savons jusqu’à présent, nous ne pouvons que deviner que, du moins sur le papier, les performances de l’ASUS ROG Phone 6D Ultimate devraient être spectaculaires. De toute évidence, la seule façon de le tester par rapport à ses homologues alimentés par Qualcomm sera de mettre la main dessus et de voir comment ils gèrent les jeux les plus exigeants.

A propos de la conception, cela Reste un mystère. Il sera intéressant de voir ce que fait ASUS pour le différencier des derniers modèles sortis sous l’égide de ROG. Quoi qu’il en soit, le 19 septembre, nous dissiperons tous les doutes.

