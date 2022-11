L’ASUS ROG Phone 6 Pro se plie : mais ce n’est pas ce que vous pensez

Un YouTuber bien connu a osé plier un ROG Phone 6 Pro en deux, le résultat ? Rien de bon.

Cette semaine, le célèbre YouTuber Zack de JerryRigEverything a testé la résistance de l’ASUS ROG Phone 6 Pro à travers ses tests de résistance déjà classiques et ce mobile ça ne s’est pas bien passé.. La vérité est que le résultat de ce test a soulevé des doutes chez certains utilisateurs sur la façon dont Zack effectue les tests de résistance et de flexion de ses terminaux. Apparemment, ce gamer mobile a une ouverture au centre du terminal qui permet dissiper la chaleur de celui-cimais pas seulement, cet ASUS a deux batteries reliées par un ruban bleu, ce qui explique le résultat que vous pouvez voir dans la vidéo que nous partageons ci-dessous.

Quelle est la fiabilité de ces tests ?

La vérité est que ces tests ils ne représentent pas l’utilisation typique d’un utilisateur moyen, c’est-à-dire que nous ne pensons pas qu’elles soient inutiles, mais qu’elles s’appliquent en fonction de chaque situation. Nous voyons un test de chute beaucoup plus fiable, par exemple, et non un test de ce calibre. Zack réalise ce type de tests de résistance mobile depuis des années et même certains fabricants (comme BlackBerry à l’époque) ont pris note de ses résultats.

En conclusion

On peut dire que l’ASUS ROG Phone 6 Pro est l’un des terminaux les plus complets du marché, le plus puissant à ce jour selon les benchmarks AnTuTu, mais la vérité est que peut-être qu’après ce test, certaines personnes ne pensent pas à opter pour un autre ROG à l’avenir, à moins qu’ASUS ne modifie la conception interne. Bien que nous pensons que ces types de tests ne sont pas aussi justifiables qu’ils devraient l’être, la vérité est que le ROG Phone 6 Pro s’en sort mal et cela peut jouer contre lui. Au final, pour dissiper la chaleur, un sacrifice a été fait auquel personne ne s’attendait, nous verrons ce qu’il adviendra du ROG Phone 7.

