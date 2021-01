L’ASUS ROG Claymore II est un clavier gaming 80% mécanique avec un gadget: son pavé numérique est détachable

Les nouveautés du CES 2021 interviennent dans de multiples domaines technologiques et il est vrai que le le jeu a son trou / et quel trou). En plus de voir de nombreux nouveaux ordinateurs emballés à ras bord pour le jeu, il existe également des développements intéressants dans des périphériques plus spécialisés tels que le nouveau clavier ROG Claymore II d’ASUS.

Ce à quoi nous ne semblons pas échapper, c’est l’esthétique éculée joueur, bien qu’au-delà du ton noir et du RVB pertinent, la personnalisation et le pavé numérique, qui est séparé et comprend des contrôles inhabituels. De plus, la marque lance avec elle ses commutateurs optiques-mécaniques ROG RX Blue.

80% de taille uniquement si vous le souhaitez

Le Claymore II est un clavier moyen, d’une taille de 80% (se distançant ainsi des 60%, comme l’HyperX que l’on a également vu ces jours-ci) s’il reprend sa caractéristique principale: que c’est amovible. Le pavé numérique peut être détaché ou placé des deux côtés du clavier et comprend, en plus de quatre touches de contrôle multimédia personnalisables (des raccourcis et des macros peuvent être ajoutés), une molette de contrôle du volume sur le dessus.

Le nouveau clavier ROG dispose d’un repose-poignet magnétique, d’un éclairage LED RVB (indépendant par touche) et de ces interrupteurs dans la maison (le rouge ou le bleu), dont le système d’action est l’utilisation de l’infrarouge au lieu d’un point de contact et avec ceux dont la marque promet une demi-vie de jusqu’à 100 millions de frappes. De plus, dans sa structure, il y a quatre supports dans les coins et un mécanisme de stabilisation en forme de X qui promet d’éviter le vacillement des touches.

En parlant de connectivité, le nouveau clavier intègre USB Type C et 2,4 GHz RF. Il dispose d’une batterie de 4 000 mAh avec lequel ils promettent jusqu’à 40 heures d’autonomie par charge, ayant une charge rapide (sans spécifier la puissance ou les heures).

Prix ​​et disponibilité ASUS ROG Claymore II

La marque n’a pas fait de commentaire sur le prix du clavier, il faudra donc attendre pour le savoir. Nous serons attentifs à ces informations pour mettre à jour l’article avec, probablement dans le deuxième trimestre 2021, lorsque la marque a déclaré qu’elle commencerait à être distribuée.