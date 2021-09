L’astuce ultime : pour pouvoir regarder Netflix en réalité virtuelle

À Netflix on l’appelle le géant du streaming. Et ce n’est pas en vain : la plateforme dédiée au divertissement a réussi à gagner en popularité dans le monde entier grâce à son Catalogue si large et son contenu original idéal pour les fans de séries et de films. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous souhaitez vivre une nouvelle expérience, vous pouvez essayer de regarder certaines de ces fictions à travers realité virtuel. Ici, nous vous expliquons comment procéder.







+ De quoi avez-vous besoin pour regarder Netflix en réalité virtuelle ?

La première chose dont vous avez besoin est le lunettes. Il n’est pas nécessaire d’avoir les plus chers du marché, en fait, vous pouvez utiliser l’option la moins chère que vous puissiez trouver. Ce ne sera pas un obstacle pour profiter de l’expérience. Deuxièmement, vous aurez besoin d’un bon Connexion Wifi, puisque l’application ne permet pas de télécharger préalablement la production de votre choix. Dernier et le plus important : un Téléphone intelligent et toi abonnement à la plateforme du N rouge.

+ Comment connecter un iPhone à la réalité virtuelle Netflix ?

Si tu as un iPad ou un iPhone, vous devez disposer d’un ordinateur pour effectuer la procédure. Tout d’abord, vous devrez télécharger et exécuter le programme Trinus VR dans le logiciel les fenêtres puis téléchargez la même application complémentaire sur votre téléphone portable. Une fois que vous vous êtes assuré que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi, vous devrez entrer votre IP dans l’application de votre téléphone. Manzana.

Ensuite, il est essentiel que vous appuyiez sur le bouton de démarrage de votre PC et de votre téléphone mobile pour pouvoir ouvrir le navigateur de votre choix sur votre ordinateur, accéder à Netflix et commencer à diffuser le film ou la série de votre choix. Ce programme n’est qu’une recommandation et il existe d’autres options qui peuvent remplir la même fonction pour transmettre les images.







+ Comment connecter un Android à la réalité virtuelle Netflix ?

Cette option est beaucoup plus simple. Pour vivre l’expérience, vous devrez télécharger sur Jeu de Google application Netflix VR. Une fois à l’intérieur, sélectionnez Casque et touchez le bouton qui indique Daydream View, Google Cardboard ou scannez le code QR selon le logiciel avec lequel votre appareil est compatible. Ensuite, vous devrez vous connecter à Netflix comme d’habitude. Et prêt! Vous profiterez déjà de l’expérience de réalité virtuelle en regardant un film ou une série.