L’astuce pour utiliser WhatsApp sur deux smartphones en même temps

Whatsapp il connecte plus d’un milliard de personnes à travers le monde, mais ce n’est certainement pas l’application de messagerie instantanée la plus polyvalente. Heureusement, avec quelques astuces, il est possible de profiter du service d’une manière que les développeurs n’ont pas encore officiellement prévue, par exemple en utilisant l’application à partir de deux smartphones en même temps.

À partir des dernières versions préliminaires de l’application pour Android et iOS, il est apparu que les techniciens de service travaillent sur un système qui vous permet d’utiliser WhatsApp simultanément sur plusieurs appareils – qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes, d’ordinateurs ou d’écrans intelligents. Pour le moment, cependant, la seule façon d’utiliser le service à partir de deux téléphones – par exemple le vôtre et celui d’un ami – est d’utiliser une petite astuce qui exploite WhatsApp Web, la version de l’application qui ne peut normalement être utilisée que dans les navigateurs pour ordinateurs et tablettes.

Pour en profiter, vous devez d’abord ouvrir le navigateur du smartphone que vous souhaitez utiliser pour répliquer le compte WhatsApp sur votre téléphone. Qu’il s’agisse de Chrome, Safari ou d’autres logiciels, chacun des programmes les plus utilisés pour visiter le Web à partir de smartphones a une option particulière qui vous permet de afficher les pages comme si vous les visualisiez depuis un ordinateur. Le paramètre est appelé Site de bureau sur Chrome, ou Demander un site pour ordinateur sur Safari et doit être activé immédiatement avant de visiter la page Web WhatsApp, ou web.whatsapp.com, sur l’appareil.

Cela ouvrira la page du service qui ne peut normalement pas être accessible depuis un smartphone et qui, sur ces appareils, ramène les utilisateurs à la page de téléchargement de l’application pour Android ou iOS. En raison des petites polices, le texte ne sera pas particulièrement lisible, mais le contenu reste le même tel qu’il apparaît sur les navigateurs d’ordinateur, et de la même manière, il vous permet de connecter un compte WhatsApp actif à cette session Web particulière; pour le faire assez encadrer le code QR qui s’affiche avec la caméra du smartphone où le profil WhatsApp est authentifié.

Cette méthode présente les mêmes inconvénients que l’utilisation de WhatsApp Web sur un ordinateur: pour que la connexion fonctionne, le téléphone du propriétaire doit être connecté à Internet; en outre, interagir de cette manière avec les utilisateurs ne sera pas particulièrement confortable. Pour ces raisons, l’astuce ne peut être définie comme utile que dans certains cas: par exemple lorsque le smartphone principal se recharge dans une autre pièce mais que vous souhaitez toujours utiliser un gadget supplémentaire dans la maison pour garder un œil sur ce qui se passe dans les chats.

