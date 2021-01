L’astuce pour ouvrir une conversation avec vous-même sur WhatsApp (et à quoi ça sert)

La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il est utilisé chaque jour par des centaines de millions de personnes dans le monde pour rester en contact avec des amis, des parents, des collègues et des connaissances, mais son utilité va au-delà de la possibilité d’échanger des messages avec d’autres. Une minorité d’utilisateurs a découvert et utilise chaque jour une astuce qui rend l’application beaucoup plus utile: une conversation avec vous-même, dans lequel personne d’autre que l’auteur ne lit, n’entend ou ne voit ce qui est envoyé à l’intérieur.

À quoi sert une conversation avec vous-même sur WhatsApp?

Les conversations avec soi-même peuvent être utiles dans plusieurs situations: ce qui y est écrit est sauvegardé, faisant de la conversation une sorte de bloc-notes. Il en va de même pour le notes vocales, qui permet d’écrire rapidement quelque chose qui vient de vous traverser l’esprit et que vous risquez d’oublier. Envoyer des photos, des vidéos et d’autres supports multimédias vous permet de transférez-les rapidement depuis votre smartphone à votre ordinateur en utilisant WhatsApp Web, ou vice versa; la même chose s’applique à tout documents à transférer ou à imprimer. Les applications pour smartphone qui vous permettent de faire tout cela abondent en fait dans les magasins numériques, mais cette fonctionnalité non officielle de WhatsApp rassemble tout dans une application qui est déjà utilisée quotidiennement.

Le groupe temporaire pour créer une conversation avec vous-même sur WhatsApp

Comme il s’agit d’une astuce qui ne fait pas officiellement partie des fonctions de WhatsApp, créer une conversation avec vous-même nécessite quelques étapes, heureusement très simples. La première étape est la créer un groupe WhatsApp avec une personne de confiance, comme un ami ou un parent; dans la deuxième étape, il suffit expulser la deuxième personne en dehors du groupe nouvellement créé: seul l’auteur original reste dans la salle, qui peut ainsi interagir avec lui-même sans que personne d’autre puisse lire les messages ou contenus envoyés dans le chat.

Contactez directement votre numéro

Une méthode plus rapide consiste à utiliser le navigateur Internet disponible sur votre téléphone ou votre ordinateur, et entrez un lien dans la barre d’adresse qui mène directement à ouvrir une conversation avec vous-même dans WhatsApp. La chaîne à saisir est la suivante: « https://wa.me/ », suivi de votre numéro de téléphone avec le préfixe international +39. La conversation s’ouvrira immédiatement et le numéro de téléphone sera entré comme seul interlocuteur – dans ce cas, le vôtre. Contrairement à la méthode du groupe temporaire, le chat résultant il ne sera pas possible de donner un titre personnalisé.

Deux autres conseils pour ceux qui souhaitent profiter de cette fonctionnalité cachée. Le premier est celui de regarder le chat en haut, de sorte qu’il reste toujours facilement accessible sans avoir à faire défiler les conversations classées par ordre chronologique; le second est celui de n’utilisez pas ces chats pour transférer des photos et des vidéos importantes: Les algorithmes WhatsApp compressent en effet ce matériel avant de l’envoyer pour optimiser les temps de réception et l’espace occupé sur les serveurs de l’entreprise, affectant la qualité des copies obtenues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂