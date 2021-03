L’astuce pour masquer la notification « écrit … » à partir des contacts WhatsApp

La messagerie instantanée de Whatsapp a mis le concept d’intimité dans le grenier pour beaucoup, mais il est possible d’utiliser l’application sans se sentir constamment surveillé par des contacts. La plate-forme fournit une option pratique pour éviter d’envoyer l’état de lecture des messages reçus, et avec quelques astuces non officielles, vous pouvez également évitez de faire savoir à vos contacts lorsque vous leur écrivez un message. Les méthodes pour éviter d’activer l’avertissement indiscret « Il écrit … » dans le chat des interlocuteurs sont nombreuses.

Comment masquer le statut avec le mode avion

La première façon d’éviter de faire savoir aux contacts que vous écrivez est de désactiver la connexion de données et le wi-fi du téléphone lors de la rédaction du message, ou de mettre le téléphone directement dans mode avion. Le texte peut ainsi être rédigé calmement et envoyé: sur votre téléphone il restera en attente d’envoi (avec l’icône d’horloge) jusqu’à ce que les connexions soient réactivées; le téléphone du destinataire recevra le message sans savoir combien de temps a été passé à l’écrire.

La fonction de prévisualisation sur Android et iOS

Un effet similaire peut être obtenu en utilisant une fonction interne maintenant à la fois dans les systèmes d’exploitation Android et iOS: leaperçu des messages. Les deux logiciels prévoient de pouvoir répondre aux messages qui viennent d’être reçus directement du centre de notification ou de l’écran de verrouillage: composer votre message dans la case correspondante compte comme s’il avait été écrit en dehors de WhatsApp, et le destinataire ne peut pas voir l’état « Il est en train de taper … « Sur son téléphone. Pour vous assurer que les notifications sont actives, visitez simplement les paramètres de l’application et recherchez la section Notifications: sur Android, la fonction est appelée Utiliser les notifications de haute priorité; sur iOS, afficher l’aperçu.

Applications pour Android

Les utilisateurs d’Android ont un autre moyen d’éviter d’afficher l’état « est en train de taper » sur les téléphones des destinataires: ce sont des applications comme Flychat, qui afficher les conversations en superposition par rapport à d’autres applications lorsqu’un message arrive. Ces applications fonctionnent comme les aperçus de chat Messenger, mais sont compatibles avec tous les services de messagerie: y répondre vous permet de rédiger des messages confortablement sans avertir les destinataires que vous leur envoyez un SMS.

