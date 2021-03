L’astuce pour déguiser la voix sur WhatsApp

De nombreuses interactions sur la plateforme de messagerie Whatsapp ce sont des multimédias: les photographies, vidéos et fichiers audio échangés entre l’expéditeur et les destinataires occupent une part de plus en plus cohérente du format global, y compris les messages texte. Les audios sur WhatsApp en particulier ont en partie remplacé les conversations normales et les appels téléphoniques, c’est pourquoi certains utilisateurs ont essayé de rendre ce moyen de communication plus amusant avec systèmes pour déguiser la voix. En réalité, les notes vocales – celles qui sont enregistrées en maintenant la touche appropriée enfoncée jusqu’au moment de l’envoi – sont difficiles à modifier en temps réel, mais en ligne et sur les smartphones il y en a plusieurs appli qui vous permettent d’éditer votre voix et de l’envoyer comme d’habitude fichiers audio.

Comment déguiser la voix sur WhatsApp

La première astuce consiste essentiellement à enregistrer le message à envoyer dans un ‘application dédiée à l’édition de fichiers audio, car il y en a beaucoup sur les smartphones Android et les iPhones. Un bon exemple sur le Play Store s’appelle Changer de voix, tandis que sur l’App Store, vous pouvez vous tourner vers Voice Changer Plus. Les applications de cette catégorie sont nombreuses et chacune de ces applications – de différentes manières – offre des moyens rapides d’enregistrer la vôtre voix avec le microphone du téléphone, modifiez-le avec des effets amusants et enregistrez le résultat dans la mémoire du téléphone. Le fichier obtenu est possible attacher aux conversations sur WhatsApp en utilisant le bouton approprié pour joindre des fichiers multimédias et en choisissant l’option Audio suivie du clip enregistré juste avant.

Comment envoyer une note vocale avec une voix déguisée

Si vous préférez que l’audio soit envoyé prendre la forme d’une vraie note vocale et non une pièce jointe, vous devez avoir au moins un autre smartphone ou ordinateur disponible. Le fichier audio édité peut être préparé à l’avance sur l’appareil secondaire, puis vous pouvez le lire à partir des haut-parleurs de ce dernier tandis que sur WhatsApp, vous maintenez le bouton des notes vocales enfoncé. La qualité de l’audio ne sera pas excellente – le son à enregistrer est reproduit par des haut-parleurs externes dont vous devez être suffisamment proche – mais celui qui écoute le clip le verra dans la conversation comme une vraie voix, avec l’illusion que quoi ils écoutent a été enregistré par quelqu’un en chair et en os sans modification.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂