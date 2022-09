L’astuce parentale de TikToker pour chaque fois que les enfants veulent McDonald’s a suscité un débat

Avoir des enfants qui sont difficiles à manger est un défi sans fin, surtout si cette agitation les amène à privilégier des repas malsains qui peuvent s’avérer coûteux avec le temps.

Pour un père sur TikTok, cependant, un hack astucieux l’a aidé à éviter les habitudes malsaines de ses enfants.

Le père a un hack pour quand ses enfants demandent McDonald’s pour le dîner.

Dans la vidéo, le père montre comment il met de l’emballage McDonald’s sur des hamburgers faits maison pour tromper ses enfants.

« Quand vos enfants disent qu’ils veulent McDonald’s », écrit-il dans le texte à l’écran.

Il met une galette de viande sur le gril, puis y met une tranche de fromage avant d’ajouter les petits pains – les enveloppe dans le papier familier.

Ses enfants mangent avec enthousiasme le repas fait maison sans se douter de quoi que ce soit – du moins le pensait-il.

« Cela a fonctionné jusqu’à ce qu’ils demandent où sont les jouets du joyeux repas », a écrit le père dans une légende.

Plusieurs utilisateurs de TikTok avaient une solution à cela, suggérant au père d’acheter des jouets au magasin à un dollar à utiliser chaque fois qu’il essaierait le piratage.

Mais un utilisateur a eu une idée encore meilleure : « Donc, pour le jouet du festin, prenez-en un qu’ils ont déjà et qu’ils n’utilisent pas. S’ils remarquent, dites oh mec, je déteste quand nous avons des répétitions. »

Cependant, certains utilisateurs de TikTok n’ont pas été aussi impressionnés par l’astuce du père, l’accusant de mentir à ses enfants et l’encourageant à simplement dire non à leurs demandes au lieu d’essayer de les tromper.

Une personne a commenté: « Pourquoi ne pas simplement apprendre à dire non aux enfants? »

Une autre personne a écrit : « Dites-leur simplement qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils mangent ce que vous préparez ou ne mangez pas. »

Apprendre aux enfants à écouter quand on leur dit « non » est certainement important, mais même les parents les plus diligents savent que parfois, emprunter la voie la plus facile est la meilleure option !

Heureusement, d’autres ont vu que la vidéo était probablement juste pour le plaisir – et liée à la difficulté d’essayer de convaincre les enfants d’abandonner leur fixation sur McDonald’s !

Un utilisateur a écrit : « Maintenant, quand ils grandiront, ils penseront [McDonald’s] étaient nettement meilleurs quand ils étaient enfants.

Un autre utilisateur a écrit: «Pour ceux qui laissent des commentaires négatifs, appréciez simplement un parent qui met en [the] efforts pour rendre leurs enfants heureux. »

« J’ai travaillé comme [manager] pendant 6 ans chez McDonald’s et cela ne m’a même jamais traversé l’esprit ! J’essaie ça aujourd’hui ! » lit un autre commentaire.

Certaines personnes ont également suggéré des idées en réponse à la légende du TikToker sur la façon dont son idée n’a fonctionné que pendant un certain temps, suggérant les alternatives que le père peut utiliser pour les jouets du joyeux repas.

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.