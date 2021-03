L’astrophysicien Neil De Grasse montre pourquoi la neige ne fond pas sur une flamme

L’astrophysicien Neil De Grasse a expliqué en détail les raisons scientifiques pour lesquelles la neige ne fond pas lorsque vous y mettez une flamme:

De Grasse a posté les vidéos explicatives sur sa chaîne TikTok où il compte trois millions d’abonnés et plus de 28 millions de likes pour son contenu.

L’astrophysicien et directeur du planétarium Hayden a expliqué pourquoi la neige ne fond pas et ne coule pas dans vos bras lorsque vous la chauffez avec une flamme nue.

Il a dit: « Certains d’entre vous essaient de faire quoi? Vous essayez de faire fondre une boule de neige avec un allume-cigare? Non, non, excusez-moi. Vous ne pouvez pas et vous avez des problèmes? Ce n’est pas de la sorcellerie cosmique – c’est appelé physique. «

Il prend ensuite la température d’une boule de neige avant de faire ce que font de nombreux magiciens et de prouver que le briquet qu’il utilise est réel.

C’est un vrai briquet. Crédits: TikTok / neildegrassetyson

Alors qu’il brûle un morceau de papier (en attrapant le bout des doigts en même temps – soyez prudent, Neil), il demande: « Voulez-vous prendre un briquet et essayer de faire cuire une pomme de terre au four de cette façon? Non, bien sûr que non, car cela prendrait trop longue.

« Voilà une boule de neige. La neige est à environ 20 degrés, je prends ça [the lighter] vous pouvez entendre la flamme là-bas et non, elle augmente lentement la température de 20 à 21, à 22, elle ne fondra pas jusqu'à ce qu'elle atteigne 32 degrés et quand elle le fera, alors seulement elle fondra et je ne suis pas assez patient pour attendez que cela se produise. »

On sait que tout a répondu à la vidéo en disant: « C’est triste que certaines personnes ne comprennent pas la science simple et c’est une conspiration. »

Un autre a ajouté: « Physicien de renommée mondiale. Tient de minuscules morceaux de papier à côté du feu. ‘Ow’. »

Ow. Crédits: TikTok / neildegrassetyson

Un troisième spectateur a écrit: « ‘Je n’ai pas de patience pour ça’ n’est pas une bonne réponse », et Neil a répondu: « Ce briquet élève la température de la glace jusqu’à ce qu’elle atteigne le point de congélation et cela prend du temps parce que cela [holds snowball up] peut aspirer beaucoup plus d’énergie que [holds lighter up] est de le donner à tout moment.

« Alors voilà, ça ne va pas fondre et tout petit morceau qui fond sera juste absorbé à cause de l’action capillaire – un petit peu de chimie là aussi pour vous. »