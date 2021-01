L’astronaute William Thornton, qui a inventé le tapis roulant de la navette spatiale, décède à 91 ans

Ancien L’astronaute de la NASA William « Bill » Thornton , qui a utilisé ses propres inventions pour mesurer et combattre les effets néfastes de la microgravité à bord de deux missions de navette spatiale, est décédé à l’âge de 91 ans.

La mort de Thornton a été rapportée par la NASA jeudi 14 janvier.

« La NASA est attristée d’apprendre la perte de l’ancien médecin-astronaute, le Dr William Thornton, décédé la semaine dernière à son domicile de Boerne, au Texas, » le agence a déclaré .

Sélectionnés par la NASA avec son deuxième groupe de scientifiques-astronautes en 1967, Thornton et ses camarades de classe «XS-11» ont été avertis dès le départ qu’ils ne voleraient pas dans l’espace de sitôt – d’où «l’excès» dans leur surnom. Il s’est avéré qu’il a fallu 16 ans à Thornton pour lancer le premier de ses deux vols de navette spatiale le 30 août 1983.

Bill Thornton, spécialiste de la mission STS-8, travaille avec un rouleau de papier télétype à bord de la navette spatiale Challenger en 1983. (Crédit d’image: NASA)

En tant que spécialiste de mission à bord de la navette spatiale Challenger, Thornton et ses quatre équipiers STS-8 sont devenus les premiers astronautes de la navette à lancer et à atterrir la nuit. Un ajout tardif à la mission, l’objectif principal de Thornton était d’observer la sensibilité de l’équipage au mal de l’adaptation spatiale, une condition qui affecte le système vestibulaire lorsque le corps humain s’adapte à l’environnement de microgravité.

«Environ quatre à cinq mois après le début de la formation, nous avons ajouté Bill Thornton à l’équipage. La NASA avait noté que plusieurs astronautes souffraient du syndrome d’adaptation spatiale (SAS) ou du mal de l’espace et ils voulaient enquêter sur ce problème,» spécialiste de mission Guion «Guy « Bluford a déclaré dans un 2004 Histoire orale de la NASA entretien.

« Bill a apporté beaucoup d’équipement supplémentaire avec lui pour étudier les changements physiologiques associés à SAS. Nous avons tous participé à certaines des expériences de Bill », a déclaré Bluford, qui a été le premier Afro-Américain à voler dans l’espace.

Thornton a également travaillé avec un projet étudiant qui évaluait si la formation au biofeedback apprise sur Terre pouvait être mise en œuvre avec succès dans l’espace.

La mission STS-8 de six jours, qui a également déployé un satellite météorologique et de communication pour l’Inde et transporté plus de 260000 enveloppes timbrées pour être vendues plus tard à des collectionneurs, a atterri le 5 septembre 1983.

Lors de son deuxième vol spatial, Thornton s’est de nouveau lancé à bord du Challenger pour un vol d’une semaine en tant que spécialiste de mission STS-51B le 29 avril 1985. Thornton et ses six coéquipiers se sont séparés en deux équipes pour travailler 24 heures sur 24 sur plus d’une douzaine d’expériences. dans le module Spacelab monté dans la soute de la navette.

« Nous avons eu les premiers animaux de laboratoire dans l’espace et Bill Thornton a dû s’inquiéter pour eux [during our] », a déclaré le spécialiste de mission Don Lind dans son Histoire orale de la NASA 2005 . « Nous avons eu deux petits singes écureuils mignons et 24 rats de laboratoire moins que mignons. »

« Les singes se sont adaptés [to space] très, très rapidement. Les rats de laboratoire n’étaient pas aussi avertis que les singes », a déclaré Lind.

Le 6 mai 1985, à la fin de la mission STS-51B, Thornton avait enregistré un total de 13 jours, 1 heure et 16 minutes dans l’espace au cours de ses deux vols.

L’astronaute de la NASA Bill Thornton travaille avec le tapis roulant qu’il a inventé pour être utilisé à bord de la navette spatiale. (Crédit d’image: NASA)

William Edgar Thornton est né le 14 avril 1929 à Faison, en Caroline du Nord. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en physique et un doctorat en médecine de l’Université de Caroline du Nord en 1952 et 1963, respectivement.

Après ses études de premier cycle, Thornton s’est enrôlé dans l’US Air Force, où il a occupé le poste d’officier responsable du laboratoire d’instrumentation au Flight Test Air Proving Ground à Elgin Air Force Base, en Floride. Après avoir obtenu son diplôme de médecine et terminé son internat au Wilford Hall US Air Force Hospital à Lackland Air Force Base à San Antonio, Texas, Thornton est retourné au service actif et a été affecté à la Division médicale aérospatiale de Brooks Air Force Base à San Antonio, où il a terminé sa formation de chirurgien de l’air en 1964.

C’est au cours de sa période de service de deux ans à Brooks que Thornton s’est impliqué dans la recherche en médecine spatiale, puis a postulé et a été sélectionné par la NASA pour devenir astronaute.

Avant de voler dans l’espace, la première mission de Thornton faisait partie de l’équipage de Skylab Medical Experiments Altitude Test, ou SMEAT, composé de trois membres. Pendant 56 jours à l’été 1972, Thornton, Bob Crippen et Bo Bobko ont simulé la vie à bord de l’atelier orbital Skylab tout en étant scellés dans une chambre à vide au Manned Spacecraft Center de la NASA (aujourd’hui, Johnson Space Center) à Houston, Texas.

L’astronaute de la NASA William Thornton, spécialiste de mission STS-51B, travaille à l’intérieur du module Spacelab à bord de la navette spatiale Challenger en 1985. (Crédit d’image: NASA)

Thornton a également fait partie des équipages de soutien pour les trois vols d’astronautes Skylab et a été le principal chercheur pour plusieurs études physiologiques à bord de la station spatiale. Il a été le premier à documenter les effets de la microgravité sur le déplacement et la perte de liquide dans le corps humain, ainsi que sur l’augmentation de la hauteur et la perte rapide de force et de masse musculaires lors de vols spatiaux prolongés.

En 1977, Thornton a de nouveau servi dans un équipage au sol, cette fois en tant que membre du troisième test de développement de mission Spacelab (SMD III) au Johnson Space Center. Au cours de la simulation d’une semaine, Thornton a travaillé avec deux spécialistes de la charge utile pour mener 26 expériences et 12 tests opérationnels pour le futur laboratoire en orbite.

Lorsqu’il ne volait pas dans l’espace, Thornton a également travaillé à l’élaboration de procédures et de nouvelles techniques pour maintenir le conditionnement et la santé de l’équipage dans l’espace. Dans le cadre de ce travail, il a développé un tapis roulant à utiliser à bord de la navette spatiale, pour lequel il a reçu l’un de ses plus de 60 brevets.

« Je suis toujours la seule personne qui ait jamais couru autour du monde sur le tapis roulant qu’il a conçu », a déclaré Thornton dans une interview accordée en 2010 à WRAL-TV à Raleigh, en Caroline du Nord.

Thornton a reçu d’autres brevets pour les premiers appareils de mesure de masse en vol, les systèmes d’isolation contre les chocs et les vibrations et un système amélioré de collecte des déchets.

En 1994, après 27 ans avec l’agence spatiale, Thornton a pris sa retraite de la NASA et est devenu professeur clinique de diagnostic physique cardiovasculaire à l’Université du Texas Medical Branch (UTMB) et plus tard professeur adjoint à l’Université de Houston-Clear Lake. En 2010, il a fait don de ses papiers et archives de la NASA aux Archives de l’État de Caroline du Nord.

Pour son service au programme spatial de la nation, Thornton a reçu la médaille du service exceptionnel de la NASA, la médaille d’excellence scientifique de la NASA et deux médailles de vol spatial de la NASA, entre autres distinctions.

Thornton était marié à l’ancienne Elizabeth Fowler du Hertfordshire, en Angleterre, et ensemble ils eurent deux fils.