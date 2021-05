L’astronaute recrue de la NASA Kayla Barron participera à la mission Crew-3 de SpaceX vers la station spatiale

CAP CANAVERAL, Floride – La NASA a sélectionné l’astronaute recrue Kayla Barron comme quatrième membre d’équipage pour participer à la prochaine mission Crew-3 de SpaceX vers la Station spatiale internationale.

Barron rejoindra ses collègues astronautes de la NASA Raja Chari (qui servira de commandant de la mission) et Tom Marshburn (qui servira de pilote), ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer (qui servira de spécialiste de mission. ). Barron servira également de spécialiste de mission.

Crew-3 devrait être lancé le 23 octobre depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, si tout se passe comme prévu. Les quatre astronautes décolleront à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, à bord d’un tout nouveau vaisseau spatial Crew Dragon.

En rapport: Le prochain vol de SpaceX pour Crew Dragon Resilience est un lancement privé de 4 civils

L’astronaute de la NASA Kayla Barron suit une formation de sortie dans l’espace au laboratoire de flottabilité neutre du NASA Johnson Space Center à Houston. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

Les espoirs initiaux de la NASA étaient d’attribuer le quatrième siège à un cosmonaute russe, mais l’agence n’a pas été en mesure de conclure un accord avec Roscosmos à temps.

Barron, qui était lieutenant-commandant de la marine américaine lorsque la NASA l’a choisie pour rejoindre le corps des astronautes en 2017, partira pour son premier vol spatial. La mission Crew-3 sera également le premier vol de Chari et Maurer. Marshburn, le seul avion spatial vétéran à bord, a déjà visité la station spatiale à deux reprises.

Le quatuor passera environ six mois sur la Station spatiale internationale en tant que membres de l’équipage de l’Expédition 66, menant des recherches et soulageant les quatre astronautes Crew-2 lancés en avril. Cet équipage est entré dans l’histoire en étant le premier à monter sur un Dragon réutilisé, mais pour ce vol, SpaceX a construit une nouvelle capsule.

(De gauche à droite_ L’astronaute de la NASA Raja Chari, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Matthias Maurer et l’astronaute de la NASA Tom Marshburn doivent également participer à la mission Crew-3 de SpaceX. (Crédit d’image: NASA / ESA)

Crew-3 marque la troisième mission opérationnelle pour Crew Dragon de SpaceX et pour le programme d’équipage commercial de la NASA, après le vol d’essai de deux mois Demo-2 avec les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley en mai 2020 et la mission Crew-1 qui a envoyé le premier groupe de quatre astronautes à la station spatiale pour un séjour de six mois. La NASA a contracté SpaceX pour au moins six vols Crew Dragon, avec une option supplémentaire en fonction des besoins futurs du programme.

Alors que Crew-3 pourrait être le prochain vol d’astronaute de la NASA, SpaceX transportera un autre équipage en septembre. Cette mission, connue sous le nom d’Inspiration4, sera le premier équipage entièrement civil à voler dans l’espace. Le groupe de quatre avions spatiaux – Jared Issacman, Sian Proctor, Hayley Arceneaux et Chris Sembroski – décollera du Pad 39A au Kennedy Space Center pour un vol de trois jours autour de la Terre.

Un peu plus d’un mois plus tard, Crew-3 se dirigera vers la Station spatiale internationale.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.