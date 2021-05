L’astronaute Karen Nyberg conçoit une ligne de vêtements «  Dinos in Space  » qui brille dans le noir

Le concepteur d’un nouvelle ligne de vêtements « Dinos in Space » sait une chose ou deux sur les dinosaures dans l’espace.

La dernière offre de SvahaUSA, une boutique en ligne spécialisée dans les vêtements sur le thème de la STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), a été créée par le seul astronaute à coudre une poupée de dinosaure à partir du tissu qu’elle a trouvé à bord de l’espace international. Gare.

« Je me suis associé à SvahaUSA pour créer un design pour leur ligne de vêtements sur le thème de STEAM, inspiré par mon amour de l’espace, l’amour de mon fils pour les dinosaures et le jouet que j’ai fait pour lui pendant que j’étais là-bas! » ancienne astronaute de la NASA Karen Nyberg annoncé sur Twitter 18 mai. « Ces dinosaures ont fait leur chemin vers l’espace et regardent la Terre à travers la fenêtre de leur vaisseau spatial. »

Karen Nyberg, vue en 2013 sur la Station spatiale internationale, tient le jouet Tyrannosaurus Rex qu’elle a cousu pour son fils à partir de bouts de tissu trouvés sur le complexe. (Crédit d’image: Karen Nyberg / NASA)

La collection, qui comprend des robes et des chemises, présente les illustrations brillantes dans le noir de Nyberg de dinosaures verts et bleus donnant sur un ensemble de fenêtres inspirées de la coupole de la station spatiale. Flottant devant la vitre centrale se trouve le Jouet Tyrannosaurus Rex cousu par Nyberg ensemble comme cadeau pour son fils en 2013.

«J’avais du temps libre un dimanche, alors j’ai décidé de faire quelque chose de spécial pour Jack», a déclaré Nyberg, se rappelant son temps sur la station spatiale. « J’ai dessiné le dessin du dinosaure puis l’ai fabriqué à partir du tissu recyclé des contenants alimentaires russes. J’ai bourré le petit dinosaure avec des bandes de tissu découpées dans l’un de mes t-shirts usagés et l’ai cousu à la main avec le fil d’ivoire. »

«Après l’avoir terminé, j’ai envoyé à Jack une vidéo le montrant flottant dans l’espace», dit-elle.

La poupée de Nyberg et son histoire ont suscité l’intérêt de la fondatrice de SvahaUSA, Jaya Iyer, car cela lui a rappelé ce qui a inspiré le lancement de l’entreprise il y a six ans. Svaha, la fille d’Iyer et homonyme de la marque, était « incontestablement folle d’étoiles et obsédée par l’espace ».

« Le rêve de ma fille était d’être astronaute », Iyer dit dans un communiqué , « mais je n’ai pas trouvé de chemise d’astronaute pour fille célibataire, ni d’ailleurs de vêtements pour filles sur le thème de la science ou de la technologie. Je voulais encourager la passion de ma fille (et d’autres filles ayant des intérêts similaires) de la meilleure façon que je connaisse comment – avec des vêtements! «

«J’ai réalisé qu’il y avait un marché manqué pour les enfants qui aiment les choses qui ne sont pas« traditionnelles ». J’ai donc décidé d’utiliser mon expertise de l’industrie pour créer une gamme de produits visant à changer le paysage de l’industrie du vêtement pour enfants », a déclaré Iyer.

La collection «Dinos in Space» comprend des vêtements conçus pour les enfants, les femmes et les hommes.

Nyberg a déclaré que ses dinosaures dans la conception de l’espace reflétaient son désir de rester connecté avec sa famille tout en vivant dans l’espace. Jack, maintenant âgé de 11 ans, a fourni des conseils «d’experts», choisissant ses quatre dinosaures préférés à inclure dans l’œuvre de Nyberg. Nyberg a pris des photos de ses jouets et l’a consulté afin que les dinosaures soient représentés avec précision.

(Jack, qui, selon Nyberg, veut devenir paléontologue quand il sera grand, a également aidé à sélectionner le bleu et le rose jouet Apatosaurus « Tremor » pailleté qui a décollé avec son père, Doug Hurley, également astronaute de la NASA, lors de la première mission avec équipage de SpaceX en mai 2020.)

La nouvelle ligne de vêtements correspond au désir de Nyberg de travailler sur des projets qui correspondent à ses valeurs et intérêts, y compris la conservation de la Terre et la durabilité, la maternité et les familles, l’art et les STEM – tous des thèmes que SvahaUSA promeut dans ses créations de vêtements. La collection «Dinos in Space» de Nyberg est maintenant disponible, exclusivement sur le site Web de SvahaUSA .