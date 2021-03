L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei pourrait passer un an à bord de la station spatiale

16 mars 2021 11:58:44 IST

La NASA pourrait bientôt lancer une autre mission spatiale d’un an grâce à un accord de réalisation de films russe hors du commun. L’astronaute Mark Vande Hei a appris la semaine dernière qu’il lancerait le 9 avril sur une fusée russe vers la Station spatiale internationale. L’ancien résident de la station soupçonnait que cela pouvait arriver et s’était entraîné juste au cas où. Lors d’une conférence de presse lundi depuis le siège du cosmonaute à Star City, Vande Hei a déclaré qu’il devrait peut-être abandonner son siège de retour Soyouz à l’automne à un touriste spatial russe intéressé à filmer là-haut. Si cela se produit, lui et peut-être l’un de ses deux coéquipiers russes devront attendre le prochain retour de Soyouz à la maison – probablement au printemps 2022.

« Honnêtement, pour moi, c’est juste une opportunité pour une nouvelle expérience de vie », a-t-il déclaré aux journalistes. «Je n’ai jamais été dans l’espace plus de six mois environ, donc si quelqu’un me dit que je dois rester dans l’espace pendant un an, je vais découvrir ce que cela fait. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet.

Le film est prévu par Channel One de Russie et un studio de téléfilm. Intitulé provisoirement «Vyzov», défi en anglais, il vise à mettre en évidence les activités spatiales russes et à glorifier la profession de cosmonaute, selon un communiqué de presse.

Cinq ans se sont écoulés depuis que l’astronaute maintenant à la retraite Scott Kelly a terminé une mission de station spatiale de 340 jours, un record américain. L’astronaute Christina Koch est venue près de cela il y a un an.

La NASA a hâte de mener des missions plus longues pour étudier l’adaptation du corps humain à l’apesanteur, d’autant plus qu’elle envisage des expéditions sur Mars d’au moins quelques années. Les missions de la station spatiale durent généralement six mois.

Vande Hei a été ajouté au prochain équipage de Soyouz – heurtant un Russe – afin de maintenir une présence américaine sur la station spatiale au cas où le prochain vol d’astronaute de SpaceX subirait un retard majeur. SpaceX vise au plus tôt le 22 avril. Jusqu’à ce que la société privée commence à fournir des manèges l’année dernière, la Russie a fourni le seul ascenseur pour les équipages de la station spatiale une fois que les navettes de la NASA ont cessé de voler.

Les opérations du côté américain du laboratoire en orbite seraient entravées si aucun Américain – uniquement des Russes – n’était à bord, selon Vande Hei. C’est aussi une question symbolique après 20 années consécutives d’astronautes américains dans l’espace, a-t-il noté. Les astronautes là-bas doivent maintenant partir en avril et mai.

La bonne nouvelle est que la NASA a réussi à lancer ses vêtements là-haut. Sinon, le colonel de l’armée à la retraite aurait été coincé avec des tenues beaucoup plus grandes destinées à quelqu’un d’autre.

Vande Hei s’attend à recevoir son deuxième vaccin COVID-19 cette semaine. Il reste vigilant quant au port de masques, même lorsque ses coéquipiers russes et lui s’entraînent aux combinaisons spatiales.

«Ce n’est pas très confortable, mais c’est la bonne chose à faire», a-t-il déclaré.

