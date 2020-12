L’astronaute de la NASA Kate Rubins récolte des radis cultivés dans l’espace

L’astronaute de la NASA Kate Rubins a récolté des radis frais cultivés dans l’espace, ouvrant de nouvelles portes pour la production de nourriture en microgravité pour soutenir de futures missions à plus long terme sur la Lune et sur Mars.

Les radis étaient cultivé dans l’habitat végétal avancé (APH) à bord de la Station spatiale internationale. La NASA a partagé un vidéo time-lapse des radis au fur et à mesure de leur croissance à l’intérieur de l’APH au cours de 27 jours.

Le 30 novembre, Rubins a récolté 20 plants de radis de l’APH, en les enveloppant dans du papier d’aluminium et en les plaçant dans une chambre froide. Les plants de radis seront envoyés sur Terre au début de l’année prochaine dans le cadre de la 22e mission de services de ravitaillement commercial de SpaceX, selon un déclaration de la NASA .

L’astronaute de la NASA et ingénieur de vol Expedition 64 Kate Rubins a récolté 20 bulbes de radis dans le cadre de l’expérience Plant Habitat-02 sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

Les radis sont le dernier type de produits frais d’être cultivé et récolté avec succès en microgravité, et ont été choisis pour l’expérience Plant Habitat-02 (PH-02) car le légume est bien compris par les scientifiques et atteint sa maturité en seulement 27 jours.

Les radis sont également une plante d’essai viable pour les futures missions à plus long terme, car ils sont comestibles et nutritifs. Le légume est génétiquement similaire à Arabidopsis, qui est une petite plante à fleurs liée au chou qui a été fréquemment étudiée en microgravité, selon le communiqué de la NASA.

«Les radis sont un type de culture différent des légumes-feuilles que les astronautes cultivaient auparavant sur la station spatiale, ou du blé nain, qui était la première culture cultivée dans l’APH», a déclaré Nicole Dufour, responsable du programme NASA APH au Kennedy Space Center. la déclaration. « Cultiver une gamme de cultures nous aide à déterminer quelles plantes prospèrent en microgravité et offrent la meilleure variété et le meilleur équilibre nutritionnel pour les astronautes lors de missions de longue durée. »

L’expérience PH-02 a permis aux scientifiques de la NASA d’étudier l’équilibre idéal entre soins et alimentation lors d’une croissance de qualité plantes dans l’espace . Les radis ont été cultivés avec une quantité précise de minéraux et ont nécessité très peu d’entretien de la part de l’équipage. La chambre APH utilise des lumières LED rouges, bleues, vertes et blanches à large spectre pour stimuler la croissance des plantes, tandis qu’un système de contrôle sophistiqué fournit de l’eau aux plantes selon les besoins.

L’astronaute japonais Soichi Noguchi admire les radis poussant dans l’espace avant leur récolte le 30 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA)

L’APH est également équipé de plus de 180 capteurs qui permettent aux chercheurs du Kennedy Space Center de la NASA de surveiller la croissance des plantes et de réguler la température, l’humidité et les niveaux de dioxyde de carbone à l’intérieur de la chambre, selon le communiqué.

« Les radis offrent de grandes possibilités de recherche en raison de leur formation d’ampoule sensible », a déclaré Karl Hasenstein, chercheur principal pour PH-02 et professeur à l’Université de Louisiane à Lafayette. Hasenstein a mené expériences sur les plantes avec la NASA depuis 1995.

En plus de la culture cultivée dans l’espace, les chercheurs ont été faire pousser des radis dans l’habitat de l’usine de contrôle dans la chambre du simulateur environnemental de la Station spatiale internationale (ISSES) à l’installation de traitement de la station spatiale Kennedy depuis le 17 novembre. Les radis de l’ISSES w euh e récolté le 14 décembre à comparer avec ceux cultivés dans l’espace.

Les astronautes de la NASA planteront bientôt une autre série de graines de radis dans le deuxième support scientifique de l’APH, permettant aux scientifiques d’augmenter la taille de l’échantillon de radis cultivés dans l’espace pour améliorer la précision de l’expérience, ont déclaré des responsables dans le communiqué de la NASA.

«C’est un privilège d’aider à diriger une équipe qui ouvre la voie à l’avenir de production de cultures spatiales pour les efforts d’exploration de la NASA « , a déclaré Dufour dans le communiqué. » Je travaille sur APH depuis le début, et chaque nouvelle culture que nous sommes en mesure de cultiver me procure une grande joie car ce que nous apprenons d’eux aidera la NASA à envoyer des astronautes vers Mars et ramenez-les sains et saufs. «

