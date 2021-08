L’astéroïde Bennu passera la Terre en septembre 2135, possibilité d’impact « très léger »

in

12 août 2021 11:39:43 IST

Un astéroïde connu sous le nom de Bennu passera à moins de la moitié de la distance de la Terre à la Lune en l’an 2135, mais la probabilité d’un impact avec notre planète dans les siècles à venir est très faible, ont déclaré mercredi des scientifiques.

OSIRIS-REx, un vaisseau spatial de la NASA, a passé deux ans près de Bennu, un astéroïde d’environ 500 mètres de large, observant sa taille, sa forme, sa masse et sa composition et surveillant sa trajectoire orbitale autour du soleil.

À l’aide de son bras robotique, le vaisseau spatial a également collecté un échantillon à la surface de l’astéroïde qui aidera les chercheurs à déterminer la future trajectoire de Bennu.

Les roches et poussières collectées par OSIRIS-REx devraient revenir sur Terre le 24 septembre 2023.

Bennu a été découvert en 1999 et est classé comme un astéroïde potentiellement dangereux.

Il se rapprochera de la Terre en septembre 2135.

Les scientifiques veulent comprendre comment la gravité terrestre et un phénomène connu sous le nom d’effet Yarkovsky affecteront sa trajectoire future et le potentiel d’un impact sur une orbite ultérieure.

« Les données OSIRIS-REx nous donnent des informations tellement plus précises, nous pouvons tester les limites de nos modèles et calculer la trajectoire future de Bennu avec un très haut degré de certitude jusqu’en 2135 », a déclaré Davide Farnocchia, scientifique du Center for Études d’objets géocroiseurs au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie.

« Nous n’avons jamais modélisé la trajectoire d’un astéroïde avec cette précision auparavant », a déclaré Farnocchia, auteur principal d’une étude publiée dans la revue Icarus.

« La probabilité d’impact est globalement très faible », a-t-il souligné. « Nous ne devrions pas trop nous en inquiéter. »

Farnocchia a déclaré que le risque de Bennu « est plus petit que celui de la population non découverte d’objets de taille similaire ».

Les chercheurs ont déterminé la probabilité d’impact total de Bennu d’ici l’an 2300 à environ un sur 1750, soit 0,057 pour cent.

« Nous recherchons toujours ce que nous ne savons pas là-bas – les objets qui n’ont pas encore été trouvés », a déclaré Lindley Johnson du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA.

Johnson a déclaré que les chercheurs étudiaient les moyens de rediriger l’orbite d’un astéroïde si cela devenait nécessaire.

Il a déclaré qu’un astéroïde impactant la Terre provoquerait un cratère d’environ 10 à 20 fois la taille de l’objet et engendrerait une zone de dévastation d’environ 100 fois la taille du cratère.

Mais, a ajouté Johnson, « Nous ne pensons vraiment pas que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit à propos de Bennu. »

