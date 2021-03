L’astéroïde Apophis est la cible choisie d’un exercice de défense planétaire lors de son survol du 6 mars

02 mars 2021 15:20:26 IST

Les experts en défense planétaire comptent sur l’astéroïde populaire Apophis pour s’essayer aux calculs et aux capacités de prévention des collisions mortelles d’astéroïdes qui présentent un danger pour la vie sur Terre. Apophis devrait faire un passage rapproché de la Terre le 5 mars. Les experts et les scientifiques en défense planétaire utiliseront probablement le survol rapproché pour affiner les cartes de sa trajectoire précise et voir comment l’orbite de l’astéroïde se comporte par rapport à celle de la Terre. À plus de 1000 pieds de taille, l’astéroïde 99942 Apophis a à peu près la taille de la tour Eiffel.

Des scientifiques du monde entier ont été invités à observer Apophis, pour aider à renforcer le système de défense planétaire. Vishnu Reddy, expert en défense planétaire à l’Université de l’Arizona qui coordonne la campagne d’observation, Raconté Space.com que le projet sera une « coalition de volontaires », après quoi les scientifiques « continueront cette campagne en essayant d’observer cet objet ». La prochaine campagne, répertoriée sur le Site Web de l’IAWN, indique que l’approche la plus proche de l’astéroïde sera à 1 h 06 UTC (6 h 46, heure normale de l’Est) le 6 mars 2021. Bien que le survol de 2021 ne soit pas assez proche de la Terre, Apophis devrait faire un passage plus proche en 2029, lorsqu’il sera à environ 40 000 km de la Terre.

Le Réseau international d’alerte aux astéroïdes a organisé des campagnes d’observation similaires à deux reprises dans le passé, avec les astéroïdes 2012 TC4 et 1999 KW4.

Apophis a été calculé comme étant sur une trajectoire de collision possible avec la Terre à plusieurs reprises dans le passé. Une étude récente a affirmé qu’il y a une très faible probabilité (1 sur 150 000) que l’astéroïde entre en collision avec Terre en 2068. Apophis est suffisamment grand pour causer des dommages majeurs en cas de collision, ce qui en fait une cible d’entraînement appropriée pour tout dommage réel infligé par des roches spatiales qui pourrait survenir dans le futur.

La défense planétaire n’est pas désespérée: si les humains identifient un astéroïde dangereux assez longtemps avant l’impact, nous pourrions théoriquement faire quelque chose pour le détourner, selon un Space.com rapport. Pour réussir à prévenir les dommages causés par l’impact d’un astéroïde, il faudra repérer la menace à temps, ce qui demande de la pratique.

Les astéroïdes, tout en se frayant un chemin dans l’univers, peuvent se précipiter vers la planète Terre à des vitesses dangereuses. Au-dessus d’un certain seuil de taille et de vitesse, ces astéroïdes mortels peuvent causer des dommages massifs à l’écosystème terrestre, un peu comme l’astéroïde célèbre pour avoir commencé un effet boule de neige qui s’est terminé par l’extinction de plus de 70% de la vie sur Terre, y compris les dinosaures. Cela a inquiété de nombreux scientifiques, quant aux implications, mais aussi aux solutions pour défendre la planète contre de tels incidents.

Bien que, dans la plupart des cas, les roches spatiales soient trop petites pour infliger des dommages ou s’envoler sans aucune collision, les scientifiques conviennent que la surveillance de tout gros astéroïde qui peut potentiellement s’avérer dangereux est nécessaire.

