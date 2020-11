L’astéroïde 2000 WO107 ne touchera pas la Terre mais passera juste le 29 novembre

Tendance FP27 nov.2020 16:54:54 IST

Un astéroïde de plus de 800 m de haut et de plus de 500 m de large devrait franchir la Terre le 29 novembre à une vitesse de 90 000 km / h. L’astéroïde 2000 WO107 est aussi grand que le Burj Khalifa à Dubaï et devrait passer la planète vers 21 h 09 (AETD) dimanche.

Et contrairement aux rapports selon lesquels un astéroïde de la taille du plus grand bâtiment du monde se précipite vers la Terre, l’astéroïde 153201 ou (2000 WO107) manque la planète bleue de près de 2,7 millions de miles.

Classé comme un astéroïde géocroiseur (NEA), le 153201 est un astéroïde de classe Aten. Le JPL de la NASA l’a classé comme un « astéroïde potentiellement dangereux » en raison de son passage proche prévu avec la Terre.

L’astéroïde tourne autour du soleil tous les 318 jours en se rapprochant de 0,20 UA et allant jusqu’à 1,62 UA du soleil sur une orbite hautement elliptique. L’astéroïde est plus grand que 97% des astéroïdes et son type spectral Aucun indique qu’il contient probablement du nickel, du fer et du cobalt.

Puisque l’orbite de 2000 WO107 est à 0,00 UA de l’orbite de la Terre à son point le plus proche, cela signifie que l’orbite est irrelativement proche de celle de la Terre. L’astéroïde a 28 approches proches prévues dans les décennies à venir.

Il a été officiellement observé pour la dernière fois le 13 janvier 2018 et après le 29 novembre, il est à nouveau censé passer près de la Terre le 6 février 2031.

