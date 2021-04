Last Stop est le prochain jeu d’aventure des Makers of Virginia, à venir sur PS5, PS4

Si vous avez aimé le jeu d’aventure original Virginia, vous devriez garder un œil sur le prochain jeu du studio, Last Stop. Le dernier effort de Variable State se dirige à la fois sur PlayStation 5 et PS4 cet été, et il vient de recevoir une toute nouvelle bande-annonce.

Le jeu raconte les histoires de trois Londoniens dont les vies s’entremêlent dans un conte surnaturel. Avec un doublage complet, cela semble être un pas en avant pour l’équipe, et le jeu semble être une autre aventure intrigante de l’éditeur Annapurna Interactive.

Les détails sont minces, mais nous savons que le jeu devrait sortir en juillet sur PS5 et PS4, il reste donc encore quelques mois. Êtes-vous excité pour Last Stop? Arrêtez-vous et faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.