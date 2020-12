Last Of Us 2 de Naughty Dog remporte 6 victoires aux Game Awards; Nouveaux jeux et dates de sortie révélés

Encore, Le chien méchantjeu d’aventure post-apocalyptique, Le dernier d’entre nous, partie 2 Remporte six (6) victoires et le jeu de l’année.

The Last of Us Part 2 a remporté six victoires hier soir, y compris le jeu de l’année. Il a également remporté d’autres titres tels que le meilleur design audio, le meilleur récit, le meilleur jeu d’action-aventure et le prix inaugural de l’innovation en accessibilité.

En outre, d’autres jeux ont remporté plusieurs prix. C’étaient des jeux comme celui d’Innersloth Parmi nous, Square Enix’s Remake de Final Fantasy 7, Sucker Punch’s Fantôme de Tsushimaet Supergiant Enfers, avec chaque jeu ensachant deux plaques.

Les Game Awards ont également récompensé trois nouveaux citoyens du monde: le Dr Adam Gazzaley d’Akiki Interactive, le Dr Jennifer Hazel de Checkpoint et l’organisation Latinx in Gaming.

En outre, le spectacle a célébré 50 personnes dans le cadre de sa cérémonie inaugurale Future Class qui représente « l’avenir brillant, audacieux et inclusif des jeux vidéo ».

Au cours de l’événement, de nouveaux jeux ont été révélés et leur première bande-annonce a été présentée. Sur la liste, celui qui a pris tout le monde par surprise était Ruined King: A League of Legends Story.

Ce jeu est le premier jeu indépendant de la tradition de League of Legends. Mais pour des raisons inconnues, il a été retardé de sa sortie début 2021 à un « 2021 » plus général, selon les développeurs Riot Forge et Airship Syndicate.

Découvrez la première bande-annonce ci-dessous:

https://www.youtube.com/watch?v=PotZzQvPdl4

Voici ce que Ruined King: A League of Legends nous réserve:

«Les joueurs pourront explorer le monde, naviguer dans les rues tortueuses de Bilgewater et découvrir les mystérieux donjons des Shadow Isles. Au fur et à mesure que les joueurs se frayent un chemin à travers divers endroits, ils rencontreront divers secrets, pièges et énigmes, ainsi que de nouveaux ennemis et monstres qui erreront dans l’environnement. Les joueurs peuvent interagir avec leur environnement, qu’il s’agisse de discuter avec des PNJ amis ou de lancer un combat avec des ennemis. Chaque champion aura deux compétences de donjon qu’il pourra utiliser dans les donjons pour lancer le combat, interagir avec des créatures ou l’environnement tout en explorant. Certains énigmes ou secrets ne peuvent être résolus qu’avec des champions spécifiques, comme briser des murs faibles avec le bouclier de Braum ou révéler des ennemis furtifs avec l’Orbe d’Ahri.

Voici la liste des gagnants des Game Awards pour 2020 dans la hiérarchie:

• Meilleur entraîneur e-sport: Danny ‘Zonic’ Sorensen

• Meilleur événement e-sport: Championnat du monde League of Legends 2020

• Meilleur hôte e-sport: Eefje ‘Sjokz’ Depoortere

• Meilleure équipe Esports: G2 Esports

• Meilleur athlète d’esports: Heo ‘ShowMaker’ Su

• Meilleur jeu d’e-sport: League of Legends

• Créateur de contenu de l’année: Rachell «Valkyrae» Hofstetter

• Citoyens du jeu mondial: Latinx in Gaming, Dr. Jennifer Hazel (CheckPoint), Dr. Adam Gazzaley (UC San Francisco, Akili Interactive)

• Games for Impact: dites-moi pourquoi

• Meilleur support communautaire: Fall Guys: Ultimate Knockout

• Meilleur score et musique: Final Fantasy 7: Remake

• Meilleur récit: The Last of Us Part 2

• Meilleur design audio: The Last of Us: Partie 2

• Meilleur multijoueur: parmi nous

• Meilleur jeu en cours: No Man’s Sky

• Meilleure direction artistique: Ghost of Tsushima

• Meilleur jeu d’action: Hadès

• Meilleur jeu d’action-aventure: The Last of Us: Partie 2

• Meilleur jeu de simulation / stratégie: Microsoft Flight Simulator

• Meilleur jeu de rôle: Final Fantasy 7: Remake

• Meilleur jeu familial: Animal Crossing: New Horizons

• Best Sports / Raging: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

• Meilleur jeu mobile: parmi nous

• Meilleur jeu de combat: Moral Kombat 11 Ultimate

• Meilleur jeu VR / AR: Half-Life: Alyx

• Meilleure performance: Laura Bailey, Abby – The Last of Us Part 2

• Jeu le plus attendu: Elden Ring

• Innovation dans l’accessibilité: le dernier d’entre nous: partie 2

• Meilleur jeu de début: Phasmaphobia

• Meilleur jeu indépendant: Hades

• Voix du joueur: Ghost of Tsushima

• Meilleure réalisation: The Last of Us: Partie 2

• Jeu de l’année: The Last of Us: 2e partie