Last Night in Soho: Nouveau regard sur Anya Taylor-Joy dans le film d’Edgar Wright

Edgar Wright, reconnu par des films comme ‘Shaun of the Dead’ (2004), ‘Hot Fuzz’ (2007), ‘Scott Pilgrim vs. Le monde ‘(2010), qui vient d’avoir dix ans, et ‘Baby Driver’ (2017), se prépare pour la première de son nouveau projet: ‘Last Night in Soho’. Le film est déjà terminé et aurait dû sortir en septembre de l’année dernière, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été contraint de retarder sa sortie.

De quoi parle ce film d’horreur? Synopsis officiel: « Une jeune femme passionnée par le design de mode entre mystérieusement dans les années 1960, où elle rencontre son idole, une chanteuse en herbe éblouissante. Mais Londres des années 1960 n’est pas ce qu’il semble, et le temps semble se dérouler avec de sinistres conséquences « .

Ce mercredi une nouvelle avance est venue du magazine Film total, qui a publié une photo de Anya Taylor-Joy, star de la série Netflix ‘Gambit de Dama’, caractérisée comme son personnage dans le film. Le réalisateur l’a partagé sur son Twitter: « Total Film a un aperçu sournois de quelque chose que j’ai fait appelé Last Night in Soho. J’ai hâte que tout le monde le voie. ».

Wright a déclaré que ce long métrage est le résultat de 25 ans de vie à Soho: «J’ai passé beaucoup de temps à regarder l’architecture, en me demandant: ‘Qu’est-ce que ces murs ont vu?’ Et marcher dans les rues tard dans la nuit. Soho est devenu plus gentrifié, mais il a toujours cette obscurité sous la surface. « . « C’est l’un de ces endroits où il suffit de rester immobile pendant 60 secondes pour que quelque chose d’étrange, de magique ou d’obscurité se produise », a culminé.

+ Quand est la première de Last Night in Soho?

Ce film, dans lequel ils seront aussi Thomasin McKenzie (Éloïse), Matt Smith, Diana Rigg (Mlle Collins), Timbre de Terence et Rita Tushingham (Peggy Turner), sortira en salles le 23 avril.