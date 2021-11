« Last Night In Soho » : le scénariste défend le dernier rebondissement de l’intrigue

Inutile de dire que cette note contiendra des spoilers sur l’intrigue de « Last Night In Soho », le nouveau film de mystère surnaturel du réalisateur britannique Edgar Wright, qui pour la deuxième fois de sa carrière s’éloigne un peu plus de son style comique habituel. pour nous présenter un film qui rend hommage à des cinéastes comme Dario Argento ou Brian De Palma.

Le film nous présente Thomasin McKenzie dans le rôle d’Ellie, une jeune créatrice de mode en herbe qui, en déménageant à Londres, trouve dans une petite pièce du quartier embourgeoisé de Soho un moyen de se replonger dans les années 1960, où elle est témoin de la vie de Sandie, une chanteuse en herbe jouée par Anya Taylor-Joy.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul Rudd désigne Ghostbusters: Afterlife comme la suite parfaite

Ce qui commence comme une évasion idyllique à une époque qui fournit à Ellie l’inspiration pour ses créations, se transforme en cauchemar lorsque Sandie est piégée par Jack (Matt Smith) et amenée à vivre une vie parmi les bordels, les cabarets et les hommes qui jouent de la musique. chaque nuit, Ellie étant témoin d’une vision laissant entendre que Jack pourrait être responsable de la mort de Sandie.

Le véritable rebondissement de l’intrigue survient lorsqu’il est révélé que Mme Collins, la vieille logeuse d’Ellie jouée par la défunte actrice Diana Rigg, est en fait Sandie en tant que vieille femme, et que pendant sa jeunesse, elle a pris sur elle d’assassiner chacun. les hommes qui l’ont maltraitée, ce sont les spectres qui ont harcelé Ellie, criant pour son aide.

Krysty Wilson-Caims, l’écrivain qui a développé le scénario du film avec Wright, a noté lors d’une conversation avec IndieWire qu’elle défendait pleinement cette tournure de l’intrigue, arguant qu’elle trouvait le fait intrigant, malgré son désaccord avec le méchant surprise. , le public pourrait venez sympathiser avec elle.

«Je n’ai jamais vu un méchant comme ça auparavant. Je n’ai jamais vu un méchant où je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle fait, mais je peux sympathiser avec ce qu’elle a fait. C’est un élément crucial qui m’a rendu accro. Je pense que sans cette tournure, je n’aurais peut-être pas été intéressé par le film », a déclaré Wilson-Caims.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Jurassic World Dominion » est déjà terminé, confirme son directeur

Wilson-Caims conclut que cette tournure à la fin du film le distingue du reste des productions du même genre, car elle met en quelque sorte en évidence l’empowerment qui se fait jour au cinéma. Bien que certains suggèrent que la fin laisse ouverte la possibilité d’une suite, il est encore trop tôt pour savoir ce que fera ensuite Edgar Wright.