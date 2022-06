L’assurance sur mesure pour les jeunes conducteurs d’Ornikar 

Trouver une assurance jeune conducteur peut se révéler être un choix difficile pour certains jeunes. En effet, lorsque que l’on vient d’obtenir son permis, il faut obligatoirement souscrire à une assurance auto jeune conducteur. Toutefois, ces assurances peuvent s’avérer être chères. Alors comment trouver une assurance jeune conducteur à un bon prix ?

L’assurance jeune conducteur et ses caractéristiques

Après l’obtention du permis, les jeunes conducteurs doivent souscrire impérativement à une assurance notamment pour des dommages envers un tiers. Ces derniers doivent se prémunir d’une responsabilité civile en cas de problème.

Qui est considéré comme étant jeune conducteur ?

En effet, le jeune conducteur est un automobiliste qui n’a pas à proprement parler de définition légale. Toutefois, on peut le définir comme étant un individu venant d’obtenir son permis de conduire et qui est en permis probatoire pendant les 3 années qui suivent son obtention. Cela peut comprendre également d’autres types de personnes. Voici la liste complète :

Les automobilistes venant d’obtenir leur permis

Ceux qui n’ont pas été assurés en leur nom propre

Les conducteurs qui ont eu une annulation de permis et ont dû le repasser

Pourquoi l’assurance jeune conducteur est plus chère qu’une assurance classique ?

En effet, une assurance jeune conducteur sont plus chères. Cela vient du fait que ces derniers sont inexpérimentés. Cette catégorie d’automobilistes est une des plus dangereuses sur la route. Comme ils sont novices, ils n’ont pas tous les réflexes d’un conducteur expérimenté et sont ainsi plus soumis aux accidents. Ils représenteraient d’ailleurs plus de la moitié des accidents graves sur la route.

Ainsi, pour les assureurs, ces derniers représentent un risque plus grand et cela influence donc le prix de l’assurance. Ils sont également soumis à une surprime. Cette dernière fait augmenter le tarif de ces assurances. La première année après obtention du permis, ils sont soumis à une surprime de 100% qui diminue de moitié l’année suivante. La troisième année, elle est de 25%. À partir de la 4ᵉ année, il n’y a plus de surprime. Lorsque qu’une personne a passé une conduite accompagnée, elle a moins de surprime, car elle est considérée comme plus expérimentée.

Choisir Ornikar pour son assurance auto jeune conducteur

Ornikar accompagne des jeunes ou moins jeunes dans l’obtention de leur permis de conduire. Que cela soit par le biais du code de la route, mais également des leçons de conduite. Toutefois, la plateforme propose également une assurance auto à moindres frais.

L’assurance sur mesure d’Ornikar

En effet, Ornikar propose des tarifs attractifs pour cette catégorie d’automobilistes. Ces derniers sont généralement des étudiants ou jeunes travailleurs entre 18 et 25 ans et n’ont donc pas ainsi de grandes ressources financières.

L’assurance pour les jeunes conducteurs est à partir de 12 euros par mois. Cette dernière est composée des assurances obligatoires. Le prix peut augmenter en fonction de la voiture du futur assuré. Pour avoir une idée de ce qu’il va devoir payer, il peut faire une estimation sur la plateforme. Il vous suffira de donner l’immatriculation de votre voiture et de répondre à quelques questions pour avoir un devis.

Elle s’adaptera à votre profil et vous permettra d’avoir une assurance sur mesure. Il est recommandé pour ces novices de ne pas assurer un véhicule avec une grande puissance de motorisation ou d’une grande valeur. Plus la voiture a de l’ancienneté, mieux cela sera.

Ornikar intègre également d’autres garanties exclusives pour ces conducteurs.

Le service Orni-Mecano

L’assureur propose également un accompagnement pour ce type d’assuré inexpérimenté. Ainsi, si un jeune a un problème mécanique, il pourra bénéficier d’une aide avec Orni-Mécano. Ce service permet d’obtenir un diagnostic rapide du problème. Un expert en mécanique va pouvoir faire une visioconférence avec le conducteur et l’aider à résoudre son problème.

Ce service est gratuit et permet d’aider rapidement à répondre aux problèmes du jeune qui ne peut pas toujours payer de grosses réparations lui-même.

Un suivi post accident

Ornikar propose également un suivi post accident dans le cas où l’automobiliste a subi un traumatisme dû à celui-ci. Ainsi, il pourra avoir un rendez-vous avec un psychologue pour l’aider et l’accompagner. Ce type de service est une bonne chose pour ces jeunes conducteurs qui hésitent à reprendre le volant après des accidents.