L’association caritative ‘Comfort Bears’ envoie des peluches aux survivants de l’ouragan Ida

Une survivante de l’ouragan Katrina utilise son expérience pour aider les autres en lançant « Comfort Bears in a Catastrophe », une organisation à but non lucratif qui vise à aider les enfants touchés par les catastrophes.

Suite à l’ouragan de catégorie 4 qui a laissé des millions de foyers sans électricité, l’association s’efforce d’apporter aux enfants de Louisiane le confort dont ils ont besoin.

‘Comfort Bears in a Catastrophe’ offre un soutien aux survivants de l’ouragan Ida.

La fondatrice Mimi Hymel essaie de sensibiliser à sa cause et d’aider les enfants dans le besoin en Louisiane.

L’objectif, en plus d’envoyer un ours en peluche à chaque enfant dans le besoin, est d’envoyer une lettre d’encouragement à ses côtés qui aide les enfants à se sentir en sécurité et pas seuls.

« Beaucoup de messages disent que tout ira bien, les choses s’amélioreront, vous êtes en sécurité », a déclaré Hymel.

‘Comfort Bears in a Catastrophe’ a été fondé par un survivant de l’ouragan Katrina.

Hymel n’avait que trois ans lorsque l’ouragan Katrina a touché terre en 2005.

La tempête de catégorie 5 a causé près de 100 milliards de dollars de dommages et laissé des millions de sans-abri et des milliers de morts alors que des vents de 175 mph faisaient rage et que les inondations persistaient pendant des semaines.

« C’était vraiment effrayant, l’idée d’être un enfant et de ne pas savoir si mon père reviendrait un jour à la maison parce que les lignées cellulaires étaient coupées, nous n’avons pas pu l’atteindre pendant des semaines », a déclaré Hymel.

Lorsque sa famille est finalement revenue, elle a découvert que sa maison d’enfance avait été détruite.

« Tous les murs ont été éventrés, tous nos meubles ont été détruits, de la moisissure partout, nous sommes rentrés à la maison et n’avions absolument plus rien », a déclaré Hymel.

Dans tout cela, elle a également perdu son ours en peluche, qu’elle a dit avoir emmené partout avec elle. L’aider et la réconforter dans les moments les plus sombres, à l’exception des conséquences de l’ouragan.

«Je ressens toujours ces émotions et je ressens toujours ces impacts tous les jours», déclare Hymel, maintenant senior de l’ASU.

« Devoir traverser cette tempête en se sentant isolé et seul sans ce meilleur ami était vraiment difficile, et je pense que beaucoup d’enfants parlent à leurs ours en peluche en tant qu’ami et ils se confient à eux, donc cela leur donne non seulement un coffre-fort un espace sans jugement pour pouvoir traiter ce traumatisme, mais cela aide également les adultes à comprendre comment ils traitent ce traumatisme.

Comment soutenir « Ours de réconfort en cas de catastrophe ».

Les gens peuvent faire don de leurs ours en peluche, d’une lettre ou d’un don monétaire déductible des impôts de n’importe où dans le monde, et ces dons iront également directement à l’aide de l’ouragan Ida.

Avec des millions de foyers sans électricité et des dommages évalués, ce sont des temps incertains pour toutes les personnes touchées par la tempête.

Des maisons ont été détruites, des personnes sont portées disparues et le nombre de morts augmente alors que la tempête est enfin passée et que les gens retournent dans leurs quartiers.

Heureusement, les enfants qui reviennent auront un ours en peluche pour les réconforter.

« Nous menons une campagne de dons jusqu’au 9 septembre et tous ces ours seront donnés à l’ouragan Ida », a déclaré Hymel. « Si un seul enfant peut en bénéficier et avoir le réconfort d’appeler un ami pour pouvoir continuer et surmonter cela, je pense que c’est un travail bien fait. »

Le site Web de l’organisation comprend des liens pour faire un don, comment vous pouvez aider si vous ne le pouvez pas et des ressources pour que ceux qui sont touchés se remettent sur pied.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.