Lasso prend le relais pour prendre un virage à droite

Le nouveau président équatorien, Guillermo Lasso, a pris ses fonctions avec un discours qui promeut l’unité des différents secteurs politiques et «l’ouverture du pays au monde». La cérémonie d’inauguration, tenue à l’Assemblée nationale, a réuni quelques représentants des principaux gouvernements de droite de la région, parmi lesquels Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera (Chili), Jovenel Moise (Haïti) et le roi d’Espagne, Felipe VI .

« Nous ouvrirons l’Équateur à des accords de libre-échange avec nos alliés les plus importants, nous entrerons pleinement dans le monde pour rechercher un commerce libre et équitable », a-t-il déclaré dans son premier discours.

La Maison Blanche a envoyé son ambassadrice à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, la sous-secrétaire pour l’hémisphère occidental, Julie Chung, ainsi que l’ambassadeur en Équateur, Michael Fitzparick, et le conseiller à la sécurité Juan González.

Le nouveau chef de l’Etat a promis de vacciner 9 millions d’Equatoriens au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Au cours de la dernière période, une crise a déclenché la démission de deux ministres de la Santé pour avoir dénoncé un stratagème de détournement de vaccins. Jusqu’à présent, le pays a vacciné 1,89 million d’habitants et accumule 419000 cas et 20193 morts du nouveau coronavirus, selon les données officielles.

Lundi encore, le banquier signera ses trois premiers décrets pour nommer son nouveau cabinet des ministres, l’état-major des armées et un code d’éthique.

Lasso reçoit un pays en crise évidente, avec une dette de 40,2 milliards de dollars EU (environ 221 milliards de reais auprès du Fonds monétaire international (FMI), 476 mille chômeurs, 32% de la population en situation de pauvreté et 17% en l’extrême pauvreté, selon les chiffres de l’Institut national de statistique de l’Équateur (INEC).

Une autre question controversée sera la fin des subventions aux carburants. Moreno a réussi à faire adopter une loi qui réduit progressivement le montant subventionné par l’État dans le prix final de l’essence et du diesel. La politique de subventions existe depuis plus de 20 ans dans le pays pétrolier.

Cependant, à partir d’août de cette année, l’essence devrait atteindre les prix internationaux, tandis que le diesel devrait atteindre ce niveau en mars de l’année prochaine. En octobre 2019, une mesure similaire a fait vivre au pays 11 jours de siège.

«C’est inévitable, il devra céder à quelque chose, et je crois que ce serait dans la réduction des subventions. Ou il devra assumer le coût politique d’être bloqué sur plusieurs points de son ordre du jour à l’Assemblée législative », suggère le politologue équatorien Diego Pérez Enríquez.

La cérémonie d’inauguration s’est accompagnée de manifestations contre le nouveau président et de dénonciations de l’administration de Lénine Moreno, qui quitte ses fonctions avec seulement 9% d’approbation populaire.

Lasso a présenté un bureau avec 14 ministres pour ses quatre prochaines années en fonction / Reproduction / Twitter

Nouveau cabinet

Le nouveau chef de l’Etat a annoncé 14 noms pour former son cabinet. Parmi les plus éminents, il y a le conseiller présidentiel, Aparício Caicedo, chef du groupe de réflexion Free Ecuador, qui fait partie du Réseau libéral d’Amérique latine.

Le nouveau ministre des Finances, Simón Cueva, a déclaré qu’il croyait «aux politiques sérieuses, pas au populisme» et a annoncé la promotion de trois réformes: la fiscalité, le travail et la sécurité sociale.

Alors que le nouveau ministre du Travail est le leader de l’alliance Criando Oportunidades (Creo), Patrício Donoso, ancien président de l’Assemblée nationale équatorienne, qui a promis « d’enquêter sur le corrismo », un groupe politique lié à l’ancien président Rafael Correa.

Le chancelier sera l’ancien ambassadeur équatorien en Australie, Maurício Montalvo. Le consul à Miami sera le directeur du journal El Universo, Emilio Palacio, accusé de promouvoir de fausses nouvelles sur la gestion de Correa.

Les seules femmes du groupe sont: Tanlly Vera, qui reprendra le portefeuille Agriculture, pour «promouvoir la culture de plus de produits en Equateur»; Vianna Maino, dans le portefeuille Télécommunications; et Ximena Garzón, qui assume le ministère de la Santé.

Lasso a assuré que l’une de ses priorités sera de lutter contre la malnutrition infantile, qui touche deux enfants sur cinq jusqu’à l’âge de 5 ans en Équateur.

Président du Parti populaire d’Espagne, Pablo Casado était l’un de ceux présents au Forum ibéro-américain pour le leadership / Reproduction / Twitter

Alliances régionales

La veille de la cérémonie d’inauguration, Lasso a participé au Forum ibéro-américain: les défis de la liberté, un événement organisé par la Fondation internationale pour la liberté, qui a réuni une série de représentants de l’extrême droite d’Amérique latine et d’Espagne, dont le président du Parti populaire espagnol, Pablo Casado, et de la maire récemment élue de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Également le candidat à la présidence du Pérou Keiko Fujimori (Force populaire), l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, et les opposants vénézuéliens Leopoldo López et María Corina Machado, protagonistes des tentatives de coup d’État au Venezuela.

L’autoproclamé Juan Guaidó a également envoyé un message, déclarant que les deux travailleront ensemble « pour défendre la démocratie dans la région ». Guaidó a également déclaré qu’il était au courant de l’engagement de Lasso au Venezuela.

Pour la plate-forme de droite, Lasso est un nouvel allié contre la «menace du communisme» dans la région ibéro-américaine.

«Dans l’aspect symbolique ce sera pertinent, il pourra exercer une sorte de pression sur le Venezuela, sur les mouvements sociaux colombiens, mais il me semble que chaque pays sera tellement submergé dans ses complexités, qu’il ne le sera pas. capable de faire plus que d’ajouter l’aspect symbolique, reflétant les conjonctures. Je doute qu’il y ait un effet déterminant », analyse Enríquez, membre de l’Institut des hautes études nationales en Équateur.

Au Parque Arbolito, le centre de la capitale équatorienne, des centaines de manifestants ont protesté contre la possession de Lasso / Ana Guerrero / El Comercio

Relation avec l’Assemblée nationale

Au Parlement, l’organisation Creo a rejoint le parti de la gauche démocratique et le mouvement indigène Pachakutik pour former l’alliance au pouvoir, avec 57 députés. Lors de la première session, le député Guadalupe Llori, chef d’origine indigène, a été élu à la présidence de l’Assemblée législative.

Cependant, União Pela Esperança (Unes), parti de l’ex-candidat présidentiel Andrés Arauz, occupe 49 des 137 sièges au total, étant ainsi le parti qui, individuellement, a la plus grande place à l’Assemblée nationale.

Alors que le parti chrétien-social, allié de Lasso lors de la campagne présidentielle, a élu 17 députés.

Yaku Pérez, troisième de l’élection présidentielle, s’est retiré de Pachakutik après le pacte avec le parti de Lasso, en désaccord avec «l’agenda néolibéral qui continuera avec l’extraction».

«Le seul élément qui unit la gauche de Pachakutik et la droite de Creo était de rejeter l’arrivée de Correísmo au pouvoir. Idéologiquement, il leur manque plus de points de rencontre. Mais cela ne garantit pas nécessairement la gouvernance. Ces alliances sont liées à des circonstances très spécifiques, à des projets de loi spécifiques et, dans la pratique, ne durent guère plus de six mois », a déclaré Diego Pérez Enríquez.

Le politologue équatorien explique que depuis les années 1980, l’exécutif et le législatif équatoriens ont eu une relation de conflit de pouvoir. « Dès que les alliances possibles aboutissent, la figure du président devient sans objet et facilement remplaçable », se défend-il.

Pour lui, Yaku Perez a maintenu sa position la plus à gauche pour maintenir son soutien politique et tenter de se présenter à une nouvelle candidature présidentielle à l’avenir. Alors que le nouveau président devra trouver plus de points de réconciliation avec la nouvelle alliance à l’Assemblée législative.