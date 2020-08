L’Assistant Google vous permettra désormais de faire des dons à des causes et à des organisations à but non lucratif directement via l’application

Tendance FP31 août 2020 16:28:49 IST

Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’assistant grâce à laquelle les utilisateurs pourront faire des dons à des causes nobles et à des organisations à but non lucratif directement via l’application.

Le géant de la technologie lance la fonctionnalité en collaborant avec Le Centre for Policing Equity, un organisme de recherche et d’action qui «promeut la transparence, l’équité et la responsabilité de la police par la recherche». C’était annoncé par Google le 28 août, le «57e anniversaire de la marche de Washington pour l’emploi et la liberté, qui a plaidé pour les droits civils et économiques des Noirs américains».

Aujourd'hui, c'est le 57e anniversaire de la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, qui a plaidé pour les droits civils et économiques des Noirs américains.

Aujourd'hui encore, les gens continuent de chercher des moyens de rester impliqués dans la poursuite de l'égalité raciale.

C’est lors de cette marche que Martin Luther King Jr.avait livré son historique Discours «J’ai un rêve» debout devant le Lincoln Memorial. Organisé par A Philip Randolph et Bayard Rustin, il est considéré comme l’un des plus grands rassemblements politiques pour les droits de l’homme de l’histoire des États-Unis.

Google a tweeté pour montrer comment la fonctionnalité fonctionnera et a déclaré que le montant total de la contribution irait à l’organisation. Les utilisateurs de téléphones Android peuvent ouvrir directement l’Assistant tandis que les utilisateurs d’iOS peuvent ouvrir l’application pour dire: “Hey Google, fais un don pour la justice raciale.”

Cela créera un lien direct avec le Center for Policing Equity.

La fonctionnalité n’est actuellement accessible que via les téléphones mobiles.

Google prévoit d’étendre la fonctionnalité de don de l’Assistant Google à d’autres organisations humanitaires dans les semaines à venir. Mais Google n’a pas encore annoncé les noms des organisations sélectionnées.

Les utilisateurs peuvent également communiquer leur souhait de faire un don en créant une carte dédiée dans la fonction Snapshot de Google Assistant. Cela survient quelques jours seulement après que Google a introduit plusieurs mises à jour dans la fonction Snapshot.

